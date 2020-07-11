Galo recebe oferta por Cazares menor do que a feita no início de 2020

O Atlético-MG tenta achar uma solução para o meia Cazares. O jogador equatoriano, de 27 anos, se transformou em problema para o clube mineiro: mal jogou na temporada, teve várias polêmicas fora de campo, inclusive com contágio pelo coronavírus. Outro contratempo do alvinegro com o jogador é tentar recuperar parte do que gastou com o atleta, pois seu contrato se encerra no fim deste ano e o Galo tenta receber um valor que considera justo. Mas, a missão parece complicada, já que no início do ano teve a chance de vender Cazares por 3 milhões de euros(cerca de R$ 12,7 milhões na época), ofertados pelo Al Ain. Porém, o time mineiro achou que o valor era baixo. O tempo passou, Cazares pode sair de graça do Atlético, caso ele assine um pré-contrato com outro time para 2021 e outro time dos Emirados Árabes, o Al Itihaad vê uma chance de contratar o jogar por um valor mais baixo: ofereceu 500 mil dólares em julho(R$ 2,6 milhões) para levar o meia. A informação foi veiculada primeiramente pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!.