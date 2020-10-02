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futebol

Galo quita folha salarial do time e foca em manter tudo em dia

O Atlético-MG contou com a ajuda do parceiro comercial para pagar os salários referentes ao mês de agosto, que venceu em setembro...
LanceNet

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Publicado em 

02 out 2020 às 17:48

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 17:48

Crédito: Jorge Sampaoli sempre questiona a direção do clube para manter em dia o pagamento da equipe-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O Atlético-MG prometeu e cumpriu. Acertou os salários de setembro, referentes à agosto, do elenco profissional, O clube trabalha agora para manter sem atrasos os vencimentos dos atletas, pois na próxima semana, haverá o vencimento de mais uma folha de pagamento. Para acertar os débitos, o Galo teve a ajuda do seu principal parceiro comercial, a família Menin, na figura de Rubens e seu filho, Rafael, que vivem o dia a dia do clube. A manutenção dos salários em dia é uma das exigências de Jorge Sampaoli, que sempre pressiona a diretoria para manter o compromisso em ordem. Os vencimentos do treinador tem o aporte do parceiro alvinegro, não entrando no fluxo financeiro do clube, O Galo ainda tem pendências com direitos de imagens, mas já há um acordo com os atletas de fazer o acerto a partir do próximo ano. O presidente Sérgio Sette Câmara comentou que uma folha de atraso é algo até menos preocupante pelo impacto financeiro com a pandemia da Covid-19. - Tínhamos folha administrativa que sofreu grande redução, de março para cá, estamos fazendo trabalho de equacionar essa questão. Hoje, posso dizer que conseguimos reduzir a nossa folha, como um todo, futebol e administrativa, num percentual de 40% daquilo que vinha sendo pago nos últimos 10 anos - disse Sette Câmara, à Rádio 98FM.

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