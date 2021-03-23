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futebol

Galo quer ficar na 'ponta dos cascos' para a estreia na Copa Libertadores

O preparador físico do alvinegro, Cristiano Nunes, disse que a meta do Atlético é estar com todo o elenco em boas condições físicas até abril...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 18:50

LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2021 às 18:50
Cristiano Nunes, preparador físico do Atlético-MG, já está de olho na forma física do time para a Libertadores da América, que começa em abril para o time mineiro. O profissional explicou como está sendo feito o trabalho com os jogadores para que eles estejam bem quando o torneio começar. E citou a importância do acompanhamento individualizado para cada jogador. Confira no vídeo acima. Cristiano Nunes ressaltou a importância de se fazer um trabalho indivualizado com os atletas para que todos estejam em boa forma para a Libertadores-(Reprodução/TV Galo)

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