Galo quer ficar na 'ponta dos cascos' para a estreia na Copa Libertadores

Cristiano Nunes, preparador físico do Atlético-MG, já está de olho na forma física do time para a Libertadores da América, que começa em abril para o time mineiro. O profissional explicou como está sendo feito o trabalho com os jogadores para que eles estejam bem quando o torneio começar. E citou a importância do acompanhamento individualizado para cada jogador. Confira no vídeo acima. Cristiano Nunes ressaltou a importância de se fazer um trabalho indivualizado com os atletas para que todos estejam em boa forma para a Libertadores-(Reprodução/TV Galo)