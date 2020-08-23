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futebol

Galo quer deixar a sequência ruim para trás e focar na final do Mineiro

Jorge Sampaoli quer que o time "esqueça" os ´últimos resultados para conseguir buscar o t-título estadual nos duelos contra o Tombense...

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 18:44

LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2020 às 18:44
Crédito: O treinador do Galo vem sofrendo críticas após duas derrotas do alvinegro no Brasileiro-(Pedro Souza/Atlético-MG
Depois da derrota para o Internacional por 1 a 0 neste sábado, 22 de agosto, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 5ª rodada Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG “virou chave” para focar na final do Campeonato Mineiro. A decisão contra o Tombense terá seu primeiro jogo nesta quarta-feira, 26 de agosto, às 21h30, no Mineirão. A mudança de objetivo na temporada, uma disputa de título, é vista por Jorge Sampaoli como importante para esquecer os maus resultados das últimas rodadas do Galo no Brasileiro, com derrotas seguidas para Botafogo e Internacional. -Pensar no que vem é mais importante do que o que passou. Acontece que não ganhamos ( e já pensamos) na partida de quarta-feira como uma partida transcendente para nós. (Temos de) tentar fazer as correções que esse projeto merece e seguir insistindo- disse Sampaoli. A pausa no Brasileiro poderá reduzir um início de pressão sobre o time que começou bem a competição ao vencer três jogos seguidos contra equipes de ponta do Brasil, Flamengo, Corinthians e Ceará, criando a expectativa de ser um dos postulantes ao título nacional. Porém, para conquistar o seu 45ª título mineiro, o Galo terá de inverter a vantagem do Tombense, que joga por dois empates ou resultados com o mesmo saldo de gols em caso de uma vitória e uma derrota no confronto diante do alvinegro. O segundo jogo da final estadual também será no Mineirão, domingo, 30 de agosto, às 16h.

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