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Galo quer aproveitar pressão no Inter e retornos de atletas para vencer os gaúchos, domingo, no Mineirão

O alvinegro contará com 12 jogadores de volta,  que estavam afastados pela Covid-19, suspensões e lesões...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2020 às 18:46

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 18:46

Crédito: Sampaoli também vai reforçar o Galo, ao retornar ao comando do time no fim de semana-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O Atlético-MG “respira” aliviado após controlar o surto de Covid-19 que atacou o clube, tirando do trabalho vários profissionais, incluindo jogadores e toda a comissão técnica. O Galo terá o elenco reforçado para encarar o Internacional, domingo, 6 de dezembro, às 18h15, no Mineirão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Serão 12 retornos de atletas, que ficam à disposição do técnico Jorge Sampaoli, que também voltará ao comando do time no banco de reservas. O treinador argentino poderá contar com Savinho, Everson, Victor, Guga, Réver, Gabriel, Jair, Allan, Alan Franco e Eduardo Vargas. Todos recuperados da doença. Há também as voltas de Guilherme Arana e Dylan Borrero, que cumpriram suspensão, além de Mariano, que se recuperou de uma lesão muscular. Mas, o alvinegro não terá só boas novas. São três desfalques para o jogo contra o Inter. O zagueiro Junior Alonso e o meia Jefferson Savarino, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e do goleiro Rafael, se recuperando do contágio pelo novo coronavírus. O Galo quer se aproveitar da volta de muitos jogadores e ainda da pressão no Colorado, que perdeu o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores para o Boca Juniors, em casa, tendo de buscar a virada na Argentina, na próxima semana. A equipe mineira está com 42 pontos, enquanto o Internacional ocupa a quarta posição, com 37, fechando o G4 do Brasileirão da Série A.

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