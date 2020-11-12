Galo prorroga contratos de Victor e Tardelli até fevereiro de 2021

Crédito: Victor esta no Galo desde 2012 e ficará no clube até fevereiro do ano que vem-(Bruno Cantini/Atlético-MG

O Atlético-MG anunciou a prorrogação dos contratos do goleiro Victor e do atacante Diego Tardelli até o fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro de 2021. O presidente do clube, Sérgio Sette Câmara, fez o comunicado durante a sua coletiva de imprensa, nesta quinta-feira, 12, na sede do Galo, em Lourdes.

Sette Câmara também fez o anúncio de que não não tentará a reeleição no pleito do próximo dia 11 de dezembro, para mais três anos de mandato. Diego Tardelli voltou ao Atlético este ano, mas se lesionou no tornozelo direito e a previsão de volta é no ano que vem, porém, tem se recuperado rapidamente e pode antecipar o retorno aos gramados.

Já o “Santo do Galo”, Victor, que está no clube desde 2012, teria seu contrato encerrado no fim deste ano, assim como Tardelli. Mas como o campeonato vai se encerrar somente em fevereiro, a diretoria achou por bem manter a dupla no elenco neste momento decisivo.