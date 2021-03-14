Galo prepara lançamento de nova coleção de uniformes para o dia 25, aniversário de 113 anos do clube

O Atlético-MG escolheu o dia do seu aniversário, 25 de março, e quando completará 113 anos, para lançar a coleção 2021 do seu uniforme, que será usado no restante da temporada. As peças serão confeccionadas mais uma vez pela francesa Le Coq, parceira do Galo desde 2018. As novidades do novo manto alvinegro ainda estão em segredo, mas a Le Coq vai apresentar tecnologias inovadoras do enxoval. O evento para apresentar as peças da coleção 2021 pode acontecer nas instalações da Arena MRV, futuro estádio atleticano. Porém, o clube está avaliando se fará a festividade devido às restrições pela pandemia da Covid-19 em BH. Outra ação que deve acontecer é uma nova versão do "Manto da Massa", que terá novo concurso promovido entre os torcedores para desenhar uma camisa do time atleticano, um sucesso de 2020 de críticas e vendas.