Galo precisa vender jogadores para ajudar a equilibrar as contas, diz diretor de futebol do clube

O torcedor do Atlético-MG está entusiasmado com a presença dos investidores do clube, que tem colocado dinheiro no clube para reforçar a equipe. Só que ao mesmo tempo que tem entrado recursos, a gestão alvinegra tem buscado conseguir equilibrar as contas. E, o passo inicial é a venda de atletas para gerar O diretor de futebol do time mineiro, Rodrigo Caetano, disse que a diretoria, encabeçada por Sérgio Coelho, mais os investidores, formado pelos “4R´s”, afirmou que há uma cobrança para a venda de jogadores, que ajudariam o caixa da equipe. - Sobre receita extraordinária, teremos que trabalhar bem na janela do meio do ano. Engana-se quem pensa que, pela ajuda dos 4 R’s, o Atlético vive situação confortável. Às vezes podemos passar a mensagem para o mercado que somos um clube comprador. Equivoca-se quem pensa dessa forma. Existe uma cobrança também, do presidente, dos 4 R's, que possamos realizar vendas no mercado-disse Rodrigo Caetano. O Galo tem a necessidade de gerar receita com negociações para bancar o ambicioso projeto esportivo. - Não é um trabalho simples e vamos tentar atingir sim, pois a necessidade de venda de atletas é muito grande. Vamos ver o que a janela irá apresentar no meio do ano, mas sempre pensando a parte esportiva como prioritária. Não iremos abrir mão de ser protagonistas nas competições-complementou, para, em seguida, comentar sobre os estrangeiros no clube. - Sobre jogadores estrangeiros, podemos usar número ilimitado na Libertadores. Precisamos otimizar o elenco, temos bom número para suportar as competições e ter espaço para jogadores jovens da base-concluiu.