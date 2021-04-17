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Galo precisa vender jogadores para ajudar a equilibrar as contas, diz diretor de futebol do clube

Rodrigo Caetano comentou que existe uma cobrança da diretoria para negociar atletas e gerar caixa para o clube alvinegro...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 16:49

LanceNet

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Publicado em 

17 abr 2021 às 16:49
Crédito: Rodrigo Caetano fala que o Galo precisa fazer caixa com a venda de atletas-(Pedro Souza/Atlético-MG
O torcedor do Atlético-MG está entusiasmado com a presença dos investidores do clube, que tem colocado dinheiro no clube para reforçar a equipe. Só que ao mesmo tempo que tem entrado recursos, a gestão alvinegra tem buscado conseguir equilibrar as contas. E, o passo inicial é a venda de atletas para gerar O diretor de futebol do time mineiro, Rodrigo Caetano, disse que a diretoria, encabeçada por Sérgio Coelho, mais os investidores, formado pelos “4R´s”, afirmou que há uma cobrança para a venda de jogadores, que ajudariam o caixa da equipe. - Sobre receita extraordinária, teremos que trabalhar bem na janela do meio do ano. Engana-se quem pensa que, pela ajuda dos 4 R’s, o Atlético vive situação confortável. Às vezes podemos passar a mensagem para o mercado que somos um clube comprador. Equivoca-se quem pensa dessa forma. Existe uma cobrança também, do presidente, dos 4 R's, que possamos realizar vendas no mercado-disse Rodrigo Caetano. O Galo tem a necessidade de gerar receita com negociações para bancar o ambicioso projeto esportivo. - Não é um trabalho simples e vamos tentar atingir sim, pois a necessidade de venda de atletas é muito grande. Vamos ver o que a janela irá apresentar no meio do ano, mas sempre pensando a parte esportiva como prioritária. Não iremos abrir mão de ser protagonistas nas competições-complementou, para, em seguida, comentar sobre os estrangeiros no clube. - Sobre jogadores estrangeiros, podemos usar número ilimitado na Libertadores. Precisamos otimizar o elenco, temos bom número para suportar as competições e ter espaço para jogadores jovens da base-concluiu.

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