Galo pode ter Tardelli no banco e esboça o time que encara o Coritiba

Crédito: Diego Tardelli está treinando normalmente e poderá reforçar o banco de reservas do Galo-(Bruno Cantini/Atlético-MG

O Atlético-MG volta a campo no sábado, 26 de dezembro, um dia depois do Natal, contra o Coritiba pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O período de folga do Galo, que não joga desde o dia 16, quando perdeu para o São Paulo por 3 a 0 e a chance de ficar perto da liderança, serviu para recarregar as energias e ainda recuperar o elenco fisicamente.

Uma das novidades poderá ser a presença de Diego Tardelli, que está treinando normalmente no clube, no banco de reservas, sendo opção para Sampaoli pela primeira vez desde que o argentino chegou ao clube.

Como de praxe, a escalação do time que encara o Coxa só será conhecida horas antes do jogo. Mas, algumas situações já estão sendo avaliadas pelo treinador do Galo, como quem vai entrar no lugar de Allan, suspenso por ter sido expulso diante do Tricolor, e ainda como será o restante do meio de campo, que continua sem Jair, lesionado.