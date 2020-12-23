Galo pode ter Tardelli no banco e esboça o time que encara o Coritiba

O Atlético-MG volta a campo no sábado, 26 de dezembro, um dia depois do Natal, contra o Coritiba pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O período de folga do Galo, que não joga desde o dia 16, quando perdeu para o São Paulo por 3 a 0 e a chance de ficar perto da liderança, serviu para recarregar as energias e ainda recuperar o elenco fisicamente.
Uma das novidades poderá ser a presença de Diego Tardelli, que está treinando normalmente no clube, no banco de reservas, sendo opção para Sampaoli pela primeira vez desde que o argentino chegou ao clube.
Como de praxe, a escalação do time que encara o Coxa só será conhecida horas antes do jogo. Mas, algumas situações já estão sendo avaliadas pelo treinador do Galo, como quem vai entrar no lugar de Allan, suspenso por ter sido expulso diante do Tricolor, e ainda como será o restante do meio de campo, que continua sem Jair, lesionado.
CONFIRA COMO ESTÁ A TABELA DA SÉRIE A Sampaoli deverá optar por Nathan, Alan Franco, Zaracho, Calebe ou Hyoran. Eles disputam três vagas, para ter o trio de ataque titular mantido com Vargas, Keno e Savarino teoricamente. Na defesa, Réver pode retornar no lugar de Igor Rabello, o que deixaria a formação defensiva mais tradicional, com dois zagueiros e dois laterais, sem adiantar Guilherme Arana. Se Sampaoli seguir o que tem feito durante a semana nos treinos, o Atlético-MG deverá ter em campo no sábado: Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Nathan (Hyoran) e Zaracho; Savarino, Vargas e Keno.