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futebol

Galo pode receber bônus milionário com chegada do lateral Emerson ao Barcelona

O time mineiro vendeu o lateral em 2019 por 12 milhões de euros para o time catalão, que o repassou ao Bétis. Agora, se fizer 30 jogos, o alvinegro poderá receber uma bonificação...

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 17:39

LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2021 às 17:39
Crédito: O jogador se destacou no alvinegro de Minas, foi negociado com o futebol espanhol e ainda pode render mais dinheiro ao clube-(Divulgação / Barcelona FC
O lateral-direito Emerson Royal foi apresentado pelo Barcelona e estará no elenco do clube catalão na temporada 2021-2022. E, a chegada dele ao Barça pode render um bom dinheiro ao Atlético-MG, clube que o vendeu em 2019. Emerson foi cedido ao Barcelona, mas foi repassado ao Bétis, jogando na equipe de Sevilla por duas temporadas e meia, sendo aproveitado no Camp Nou somente este ano. O Galo embolsou na época € 12,1 milhões, R$ 50,8 milhões na cotação da época. O Galo ficou com R$ 30 milhões, pois tinha de repassar parte do valor aos parceiros que também detinham percentuais dos direitos de Emerson. Emerson fez boas temporadas no Bétis, vem sendo convocado com frequência para a seleção principal e isso pode ajudar o Galo. O contrato de venda diz que se o lateral fizer 30 jogos com a camisa azul-grená, os mineiros terão direito a um bônus de € 1 milhão (R$ 6,1 milhões). O recebimento do bônus é factível, pois o contrato entre Atlético e Barcelona não prevê um prazo mínimo para que o jogador cumpra os 30 jogos. O contrato de Emerson com o Barça vai até junho de 2024. Logo, a meta de jogos deverá ser cumprida sem grandes problemas.

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