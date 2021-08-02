Galo pode receber bônus milionário com chegada do lateral Emerson ao Barcelona

O lateral-direito Emerson Royal foi apresentado pelo Barcelona e estará no elenco do clube catalão na temporada 2021-2022. E, a chegada dele ao Barça pode render um bom dinheiro ao Atlético-MG, clube que o vendeu em 2019. Emerson foi cedido ao Barcelona, mas foi repassado ao Bétis, jogando na equipe de Sevilla por duas temporadas e meia, sendo aproveitado no Camp Nou somente este ano. O Galo embolsou na época € 12,1 milhões, R$ 50,8 milhões na cotação da época. O Galo ficou com R$ 30 milhões, pois tinha de repassar parte do valor aos parceiros que também detinham percentuais dos direitos de Emerson. Emerson fez boas temporadas no Bétis, vem sendo convocado com frequência para a seleção principal e isso pode ajudar o Galo. O contrato de venda diz que se o lateral fizer 30 jogos com a camisa azul-grená, os mineiros terão direito a um bônus de € 1 milhão (R$ 6,1 milhões). O recebimento do bônus é factível, pois o contrato entre Atlético e Barcelona não prevê um prazo mínimo para que o jogador cumpra os 30 jogos. O contrato de Emerson com o Barça vai até junho de 2024. Logo, a meta de jogos deverá ser cumprida sem grandes problemas.