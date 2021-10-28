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Galo pode chegar a R$ 144 milhões em premiações na temporada com passagem à final da Copa do Brasil

O time mineiro está perto de ter arrecadação recorde no futebol brasileiro se conseguir vencer o mata-mata e o campeonato nacional...
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Publicado em 

28 out 2021 às 00:47

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 00:47

Crédito: O Atlético-MG tem feito grande campanha dentro de campo, o que vem refletindo nos seus cofres de forma positiva-(Pedro Souza/Atlético-MG
A classificação à sua terceira final de Copa do Brasil, ao superar o Fortaleza em dois jogos, com duas vitórias ( 4 a 0 e 2 a 1) fizeram bem não só no campo esportivo, mas também para o cofres do clube mineiro, que ficarão ainda mais recheados. O Galo levou uma premiação de R$ 7 milhões com a vaga na decisão, acumulando R$ 15 milhões durante toda a competição. Como o vice-campeão ganha R$ 23 milhões, o alvinegro já terá garantido pelo menos R$ 38 milhões em premiações na Copa do Brasil. Caso seja o campeão, cujo prêmio é de R$ 56 milhões, o “bolo” vai ser de R$ 71 milhões. Somando-se os resultados financeiros da Copa do Brasil, com o Atlético sendo vice-campeão, mais a Libertadores, quando o Galo foi recompensado com R$ R$ 40 milhões em prêmios até sua eliminação pelo Palmeiras, nas semifinais, o acumulado do ano será de R$ 78 milhões. Em caso de título, a conta fica ainda melhor, com o alvinegro levando para casa R$ 111 milhões. . Quase 145 milhões no bolso​O Atlético-MG pode ter arrecadação recorde no futebol brasileiro. Vencendo a a Copa do Brasil terá R$ 71 milhões no caixa. Se vencer o campeonato nacional, do qual é líder com 59 pontos, levará mais 33 milhões de reais, que vai dar um total de R$ 144 milhões.

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