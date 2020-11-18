Galo perde para o Furacão em casa e abre brechas para rivais assumirem a liderança do Brasileiro

O Atlético-MG foi derrotado em casa pelo Athletico-PR por 2 a 0, gols de Nikão e Christian, nesta quarta-feira, 18 de novembro, no Mineirão, em jogo adiado da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado negativo tirou a chance do Galo de abrir vantagem na liderança da competição, ficando com 38 pontos, à frente de Internacional, Flamengo e São Paulo. Entretanto, o Tricolor Paulista, que tem três jogos a menos, com 36 pontos, precisa apenas de três pontos para ser o líder e ainda campeão simbólico do primeiro turno. A equipe mineira sentiu muito a ausência de várias jogadores importantes como Guga, Réver e Allan, além de outra ausência de Jorge Sampaoli. Todos estão contaminados pela Covid-19. O time mineiro contabilizou 25 casos nos últimos dois dias, entre atletas e pessoas que trabalham no clube. O fator coronavírus prejudicou o desempenho da equipe atleticana. Mas, o Furacão não tinha nada a ver com isso e se mostrou bem organizado, sabendo aproveitar a instabilidade defensiva do Galo. O time do Paraná conseguiu sair da zona do rebaixamento e já aparece na 10ª posição, com 25 pontos. Ao Atlético-MG resta “juntar os cacos” e se reorganizar até domingo, quando encara o Ceará, fora de casa. Próximos jogos O Galo vai a Fortaleza, no domingo, 22 de novembro, encarar o Ceará. O duelo será às 16h, o Castelão. Já o Furacão terá pela frente o Santos, no sábado, 21, às 19h, na Arena da Baixada. FICHA TÉCNICA​ATLÉTICO-MG 0 x 2 ATHLETICO-PR Data-Horário: 18 de novembro, às 19hEstádio-Local: Mineirão- Belo Horizonte - (MG)Árbitro:Dyorgines Jose Padovani de Andrade(ES)Assistentes: Fabiano da Silva Ramires(ES) e Katiuscia M Berger Mendonça(ES)VAR:José Cláudio Rocha Filho(SP)Cartões amarelos: Keno(ATL), Richard(ATH), Christian(ATH), Bueno(ATH)Cartões vermelhos:- Gols: Christian, aos 34’-1º T(0-1), Nikão, aos 45’-1ºT(0-2)