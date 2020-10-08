Galo perde para o Fortaleza e já 'vê' o Flamengo se aproximar na luta pela liderança do Brasileirão

Um Atlético-MG menos intenso e bem marcado pelo Fortaleza. Assim pode ser resumido o duelo entre Galo e Leão da Pici nesta quarta-feira, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, com vitória do time cearense por 2 a 1, gols de David e Bruno Melo para o Fortaleza, com Eduardo Sasha descontando para os mineiros. O resultado não tirou o Galo da liderança, mantendo os 27 pontos. Já o Fortaleza subiu para a nona colocação, com 20 pontos. Além da derrota, o time alvinegro tem outra preocupação: a aproximação do Flamengo, que venceu o Sport por 3 a 0, chegou aos 24 pontos e também tem um jogo a menos no campeonato, como o Atlético. Todavia, mesmo se o Fla empatar com o Galo em pontos, o time mineiro seguirá na ponta do Brasileirão por ter vantagem nos critérios de desempate. Entretanto, já vê o rival ficar “colado” na luta pela ponta da competição. Rogério armou uma “casinha” para o Galo O treinador do Fortaleza foi cauteloso e ao invés de atacar o Atlético-MG, mesmo jogando em casa, fez linhas que dificultaram o jogo veloz da equipe mineira. Funcionou, pois segurou o Galo, que pouco criou. Fortaleza chega lá com David Velho conhecido da torcida mineira quando jogava pelo Cruzeiro e tinha jejuns longos de gols, o atacante David abriu o placar no Castelão, surpreendendo o Atlético. Detalhe: o jogador não anotava um tento havia 20 jogos. Galo reage rápido. Gol de Sasha Uma das características mais intensas desse time do Atlético-MG, comandado por Jorge Sampaoli, é não se abalar quando sofre um gol. E isso foi repetido. Apenas cinco minutos depois de levar o gol do Tricolor cearense, Sasha empatou, concluindo o primeiro tempo com o placar em igualdade. VAR milimétrico salva o Galo Em um lance de TV, foi marcado impedimento de Yuri César, que havia marcado o segundo gol do Fortaleza. O VAR acionou a arbitragem e o tento foi anulado. Fortaleza mais atrevido e Galo tentando se adaptar O jeito de jogar do time de Ceni foi tentar esperar o Atlético. Porém, o Tricolor não se furtou a tentar atacar, dando chances para o alvinegro abrir espaços. Sampaoli fez mudanças para mudar o jeito do time atuar, teve bons momentos, mas perdeu algumas boas chances. Foi um time menos intenso pelas “barreiras” impostas pelo treinador do Fortaleza. Atrevimento recompensado Mesmo com um jogador a menos, o Fortaleza não abriu mão de atacar e foi recompensado. Bruno Melo ampliou o placar e deixou o Atlético em situação complicada no jogo e no campeonato, pois o Flamengo tem o mesmo número de jogos que o Galo e está apenas três pontos atrás do time mineiro.