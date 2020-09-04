Galo passeia após VAR anular gol do São Paulo e faz 3 a 0 no Mineirão

Crédito: Divulgação/Atlético

O Atlético-MG suportou meia hora de pressão do São Paulo e, com ótima atuação a partir daí, construiu uma contundente vitória por 3 a 0 no Mineirão, com dois gols de Alan Franco e um de Jair. O Galo está em terceiro lugar com 12 pontos, um a menos que o Tricolor, que é o vice-líder, mas tem um jogo a mais. A ponta é do Inter, que tem 16 pontos e também um jogo a mais que os mineiros.

Praticamente só o Tricolor jogava até o gol anulado. Foram ao menos três oportunidades claras de gol, incluindo finalizações na trave de Luciano e Paulinho Boia, sem contar as outras vezes em que a equipe conseguiu entrar perigosamente na área.

Tudo mudou depois da intervenção do VAR. Alan Franco abriu o placar aos 34 minutos, após erro de Tchê Tchê no meio de campo e ótimo passe de Jair. O segundo dele saiu aos 43, após uma bola longa que resultou em ajeitada sutil de Hyoran para o equatoriano fuzilar.

Vitor Bueno, Brenner, Igor Gomes e Toró, jogadores acionados por Fernando Diniz ao longo do segundo tempo, não conseguiram retomar o controle do jogo para o São Paulo. Ao contrário: o time foi sufocado pela ótima marcação avançada do Atlético-MG e acabou nocauteado logo aos 13 minutos, com gol de cabeça de Jair após desvio de Júnior Alonso em cobrança de escanteio. O time de Jorge Sampaoli ficou mais perto do quarto gol do que o adversário do primeiro.

As duas equipes volta a campo no domingo. O São Paulo recebe o Fluminense às 16h no Morumbi, enquanto o Atlético-MG visita o Coritiba às 20h30 no Couto Pereira.

FICHA TÉCNICAATLÉTICO-MG 3 x 0 SÃO PAULO

Data/Horário: 3/9/2020, às 20hLocal: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Leirson Peng Martins (RS)Árbitro de vídeo: Rafael Traci (SC)Cartões amarelos: Fernando Diniz (SAO)Cartões vermelhos: -

Gols: Alan Franco, aos 34'/1ºT (1-0); Alan Franco, aos 43'/1ºT (2-0); Jair, aos 13'/2ºT (3-0)

ATLÉTICO-MG: Rafael, Mariano, Igor Rabello, Júnior Alonso e Guilherme Arana (Fábio Santos - 41'/2ºT); Allan, Jair (Guga - 35'/2ºT), Alan Franco e Hyoran (Marrony - 35'/2ºT); Keno (Marquinhos - 19'/2ºT) e Eduardo Sasha (Savarino - 35'/2ºT). Técnico: Jorge Sampaoli.