Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Galo 'oferece' clube de R$ 34 milhões para cobrir dívida com Elias

O jogador acionou o Atlético-MG na Justiça do Trabalho e o time mineiro colocou como garantia um dos seus principais patriônios como garantia...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 dez 2020 às 19:10

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 19:10

Crédito: Bruno Cantini / Atlético
O ex-volante do Atlético-MG conseguiu na Justiça uma Execução Provisória para receber do clube mineiro por uma ação judicial movida pelo jogador, que deixou o clube no fim de 2019. O Galo recebeu notificação da Justiça no dia 9 de dezembro para quitar uma dívida de R$ 2,7 milhões no prazo de 48 horas. A informação foi veiculada pelo GE e confirmada pelo L!. O jogador cobra do clube: -salário do mês de outubro de 2019;- salário do mês de novembro de 2019;-08 dias de salário do mês de dezembro de 2019;-13º salário do ano de 2019;-férias relativas ao período aquisitivo 2019/2020 acrescidas de 1/3, em dobro;-23 dias de salário de janeiro de 2020;-1/12 de 13º salário do ano de 2020;- FGTS sobre o saldo de salário de janeiro de 2020 e o 13º proporcional do ano de 2020;- multa do art. 467 da CLT, em virtude da inexistência de controvérsia sobre as parcelas rescisórias, a incidir sobre a incidir sobre: saldo de salário de janeiro de 2020 e 13º proporcional do ano de 2020;-multa do § 8º do art. 477 da CLT, diante da ausência de pagamento das verbas rescisórias.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO O alvinegro ofereceu como garantia de quitação da dívida o Labareda, clube social do clube, que fica na região da Pampulha. O local está avaliado em R$ 34,9 milhões, mas o imóvel não será entregue a Elias. Ele serve apenas de garantia para o seguimento do processo, ja que se houver uma condenação, clube irá arcar com os valores devidos sem ceder o local. . Entretanto, o Galo busca uma conciliação com Elias e sua defesa e uma nova audiência está marcada para o início de 2021. A ação corre na 25ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Elias jogou pelo Atlético-MG entre 2017 e 2019, entrando em campo 164 vezes e marcando 25 gols. Ele foi campeão do Campeonato Mineiro 2017.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES tem operação integrada para Festa da Penha e show do Guns N' Roses
Imagem de destaque
Favela 3D e o dever dos governos de ampliar conexões com a sociedade
Imagem de destaque
Baixo Guandu lidera casos de dengue no interior do Estado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados