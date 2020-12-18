Galo 'oferece' clube de R$ 34 milhões para cobrir dívida com Elias

O ex-volante do Atlético-MG conseguiu na Justiça uma Execução Provisória para receber do clube mineiro por uma ação judicial movida pelo jogador, que deixou o clube no fim de 2019. O Galo recebeu notificação da Justiça no dia 9 de dezembro para quitar uma dívida de R$ 2,7 milhões no prazo de 48 horas. A informação foi veiculada pelo GE e confirmada pelo L!. O jogador cobra do clube: -salário do mês de outubro de 2019;- salário do mês de novembro de 2019;-08 dias de salário do mês de dezembro de 2019;-13º salário do ano de 2019;-férias relativas ao período aquisitivo 2019/2020 acrescidas de 1/3, em dobro;-23 dias de salário de janeiro de 2020;-1/12 de 13º salário do ano de 2020;- FGTS sobre o saldo de salário de janeiro de 2020 e o 13º proporcional do ano de 2020;- multa do art. 467 da CLT, em virtude da inexistência de controvérsia sobre as parcelas rescisórias, a incidir sobre a incidir sobre: saldo de salário de janeiro de 2020 e 13º proporcional do ano de 2020;-multa do § 8º do art. 477 da CLT, diante da ausência de pagamento das verbas rescisórias.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO O alvinegro ofereceu como garantia de quitação da dívida o Labareda, clube social do clube, que fica na região da Pampulha. O local está avaliado em R$ 34,9 milhões, mas o imóvel não será entregue a Elias. Ele serve apenas de garantia para o seguimento do processo, ja que se houver uma condenação, clube irá arcar com os valores devidos sem ceder o local. . Entretanto, o Galo busca uma conciliação com Elias e sua defesa e uma nova audiência está marcada para o início de 2021. A ação corre na 25ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Elias jogou pelo Atlético-MG entre 2017 e 2019, entrando em campo 164 vezes e marcando 25 gols. Ele foi campeão do Campeonato Mineiro 2017.