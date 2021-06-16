Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Galo nega que esteja negociando o meia Nathan com o Grêmio

Rodrigo Caetano reforçou a importância do jogador para o elenco alvinegro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jun 2021 às 19:10

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 19:10

Crédito: O meia foi especulado como reforço gremista, o que foi negado pelo clube mineiro-(Reprodução
As notícias de que o Atlético-MG estaria negociando com o Grêmio a cessão do meia Nathan foram rechaçadas pelo diretor de futebol do clube, Rodrigo Caetano, que negou qualquer chance do jogador deixar o Galo. Nathan perdeu um pouco de espaço com Cuca, não sendo titular, mas sempre está entre os relacionados e começou jogando diante do Internacional, no duelo pelo Brasileiro, no lugar de Nacho Fernández, que está gripado. Em entrevista à rádio Grenal, de Porto Alegre, Rodrigo Caetano disse que o meia é muito importante para o elenco e o Atlético não tem intenção de se desfazer dele. -Nenhuma negociação (com o Grêmio), nenhum interesse do Atlético de se desfazer do Nathan. A montagem deste elenco é para tentar suportar todas as competições que temos. Lembrando vocês que hoje nós não temos sete jogadores, se contar o Rafael (goleiro) que passou por cirurgia, nós temos dois jogadores com Covid-19, Zaracho e Igor Rabello, e mais quatro nas seleções de seus países - Savarino (Venezuela), Vargas (Chile), Junior Alonso (Paraguai) e Alan Franco (Equador). Então, você imagina se o Galo não tivesse elenco, não tivesse peças para suportar isso tudo-disse Rodrigo Caetano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria
Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos
Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados