Galo nega que esteja negociando o meia Nathan com o Grêmio

As notícias de que o Atlético-MG estaria negociando com o Grêmio a cessão do meia Nathan foram rechaçadas pelo diretor de futebol do clube, Rodrigo Caetano, que negou qualquer chance do jogador deixar o Galo. Nathan perdeu um pouco de espaço com Cuca, não sendo titular, mas sempre está entre os relacionados e começou jogando diante do Internacional, no duelo pelo Brasileiro, no lugar de Nacho Fernández, que está gripado. Em entrevista à rádio Grenal, de Porto Alegre, Rodrigo Caetano disse que o meia é muito importante para o elenco e o Atlético não tem intenção de se desfazer dele. -Nenhuma negociação (com o Grêmio), nenhum interesse do Atlético de se desfazer do Nathan. A montagem deste elenco é para tentar suportar todas as competições que temos. Lembrando vocês que hoje nós não temos sete jogadores, se contar o Rafael (goleiro) que passou por cirurgia, nós temos dois jogadores com Covid-19, Zaracho e Igor Rabello, e mais quatro nas seleções de seus países - Savarino (Venezuela), Vargas (Chile), Junior Alonso (Paraguai) e Alan Franco (Equador). Então, você imagina se o Galo não tivesse elenco, não tivesse peças para suportar isso tudo-disse Rodrigo Caetano.