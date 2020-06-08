Galo não garante renovação de contrato com o goleiro Victor

O Atlético-MG pode não renovar o contrato do goleiro Victor, que se encerra no fim de 2020. A afirmação partiu do próprio presidente do clube, Sérgio Sette Câmara. Para que o “Santo” do Galo continue, haverá uma análise no restante da temporada da diretoria e do técnico Jorge Sampaoli. Outro fator que poderá ou não pesar no “fico” do goleiro é o processo eleitoral que o Galo terá no fim do ano, quando escolherá um novo presidente, ou reelegerá Sette Câmara, que tentará ficar no cargo novamente. -É uma análise que será feita mais adiante. Nós temos analistas, diretor de futebol, temos uma eleição pela frente. A palavra do treinador, para manter por um ano e meio, no mínimo, vai pesar, claro. Eu não posso te garantir agora que vai acontecer uma renovação-disse o presidente à Rádio Itatiaia. Em seguida fez elogios aos nomes da posição que o Galo possui no momento, focando em Rafael, que veio do Cruzeiro. E MAIS:Falta pouco: Vasco encaminha venda de Marrony para o Atlético-MGVeja o que o Vasco avalia para selar negociação de Marrony com o GaloInfectologista da Prefeitura de BH diz que ideal para a volta do futebol em Minas é somente no mês de agostoVice do Galo faz elogios à Marrony e explica 'engenharia' financeira do clube para fazer contrataçõesTorcedores de Cruzeiro e Atlético-MG se unem em protesto para combater o racismo e fascismo no Brasil- Eu adoro o Victor, mas também fui uma das pessoas responsáveis pela contratação do Rafael. Conversei com ele, havia o temor de trocar o Cruzeiro pelo Atlético, existia uma dificuldade. São dois grandes goleiros. O Atlético está bem servido - complementou.