Galo na Libertadores 2021: alvinegro está garantido no torneio mesmo se perder todos os jogos até o fim do BR

O Atlético-MG agitou a semana no mercado da bola com as chegadas do atacante Hulk e do lateral-esquerdo Dodô para reforçar o elenco da próxima temporada. E, o projeto do Galo inclui uma participação forte na Libertadores de 2021. E, o alvinegro já está garantido na competição sul-americana. O Galo entra no torneio no mínimo na fase preliminar. Todavia, o alvinegro quer se garantir na fase de grupos, sem precisar de fazer jogos-mata que podem comprometer a temporada e o planejamento. A 34ª rodada do Brasileirão ajudou a confirmar o alvinegro na Libertadores de 2021. Mesmo com a derrota para o Goiás por 1 a 0, mantendo os mineiros com 60 pontos, não atrapalharam a ida do Galo para a maior disputa do continente.