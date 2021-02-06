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Galo na Libertadores 2021: alvinegro está garantido no torneio mesmo se perder todos os jogos até o fim do BR

O Atlético-MG tem participação garantida pelo menos na fase preliminar graças à sua atuação pontuação. Porém, a meta é conseguir ir direto à fase de grupos...
LanceNet

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Publicado em 

06 fev 2021 às 20:15

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 20:15

Crédito: O time mineiro volta à Libertadores depois de ficar de fora da edição de 2020-(Divulgação Twitter
O Atlético-MG agitou a semana no mercado da bola com as chegadas do atacante Hulk e do lateral-esquerdo Dodô para reforçar o elenco da próxima temporada. E, o projeto do Galo inclui uma participação forte na Libertadores de 2021. E, o alvinegro já está garantido na competição sul-americana. O Galo entra no torneio no mínimo na fase preliminar. Todavia, o alvinegro quer se garantir na fase de grupos, sem precisar de fazer jogos-mata que podem comprometer a temporada e o planejamento. A 34ª rodada do Brasileirão ajudou a confirmar o alvinegro na Libertadores de 2021. Mesmo com a derrota para o Goiás por 1 a 0, mantendo os mineiros com 60 pontos, não atrapalharam a ida do Galo para a maior disputa do continente.
CONFIRA A SITUAÇÃO DO GALO NA LUTA PELO TÍTULO BRASILEIRO Mesmo se perder os quatro jogos restantes, contra Fluminense, Bahia, Sport e Palmeiras o alvinegro não seria ultrapassado pelo oitavo colocado, o Corinthians, que estpa com 48 pontos, mas ficaria com menos vitórias do que o time mineiro (18 a 17). Logo, nenhuma combinação de resultados tira o Galo da Libertadores deste ano. Para se garantir de vez na fase de grupos, o Atlético-MG precisa fazer pelo menos mais quatro pontos, assim evitaria a ameaça dos rivais, que podem se igualar na pontuação, mas teria menos vitórias do que o Galo.

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