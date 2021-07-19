Galo multa e afasta Guga por presença em festa e ele está fora do duelo contra o Boca Juniors

O Atlético-MG anunciou uma punição ao lateral-direito Guga,que foi flagrado na madrugada desta segunda-feira, 19 de julho, em uma festa com aglomeração em Belo Horizonte. Houve até a gravação de um vídeo em que o jogador aparece cantando. Guga tentou mostrar que não estava no local postando uma imagem nos seus stories do Instagram como se estivesse assistindo um filme. Porém, os seguidores notaram que o horário da tela do seu computador estava diferente do momento da postagem. Pouco depois, o jogador do Galo apagou o stories. O jogador estava sem máscara, correndo riscos de contágio pela Covid-19. O atacante Vargas está afastado por conta da doença e recentemente houve novo surto de contaminados pelo novo coronavírus. -O Clube Atlético Mineiro informa que o atleta Guga foi punido pela direção por infringir o protocolo de saúde adotado pela instituição. Além de multa pecuniária, Guga foi afastado das atividades e cumprirá o prazo de isolamento determinado pelo departamento médico. O jogador está, portanto, fora da partida contra o Boca Juniors, nesta terça-feira, pela Copa Libertadores-postou o clube em suas redes sociais. A repercussão ficou ainda maior, pois o Atlético tem duelo decisivo contra o Boca Juniors nesta terça-feira, 20, às 19h15, no Mineirão, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Polêmica com o Flamengo e afastamento Em 23 de novembro de 2019, Guga teve uma atitude polêmica quando o jogador do Atlético-MG postou um vídeo em que celebrava a conquista da Libertadores de 2019, sobre o River Plate, em Lima, no Peru. Guga foi afastado da concentração do Galo após publicar um vídeo em que comemora o título do Flamengo na Libertadores. - Morde as costas, filho da p***! Essa p*** é Flamengo, c***", publicou.O Galo comunicou o afastamento de Guga na época e chegou a autorizar o então diretor de futebol, Rui Costa, a se posicionar e tentar negociar o atleta. O lateral foi muito criticado nas redes sociais, pois os torcedores do Atlético tem o Flamengo como o seu principal rival fora de Minas, pelas confusões do Campeonato Brasileiro de 1980 e na Libertadores de 1981, quando os dois disputaram vários duelos.