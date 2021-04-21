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Galo lança novos uniformes e faz homenagem aos profissionais de saúde #trajedeluta

O clube fez a apresentação e vídeos e fotos, de forma virtual, por conta da pandemia da Covid-19...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 13:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2021 às 13:18
Homenageando os profissionais de saúde, o Atlético-MG lançou sua nova coleção de uniformes para 2021. O clube optou por uma apresentação virtual, com fotos e vídeos nas redes sociais, sem a presença de público, ou ainda em uma live, como foi feito em 2020.
As mudanças mais significativas na camisa 1 foram nas costas, com a volta do número vermelho, utilizado no fim dos anos 1980 e início da década de 1990.
O novo manto do Galo foi assinado pela francesa Le Coq, que pelo terceiro ano seguido é parceira do alvinegro de Minas. Confira nas fotos acima como ficaram as novas camisas do Clube Atlético Mineiro.

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