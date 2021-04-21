Galo lança novos uniformes e faz homenagem aos profissionais de saúde #trajedeluta

Homenageando os profissionais de saúde, o Atlético-MG lançou sua nova coleção de uniformes para 2021. O clube optou por uma apresentação virtual, com fotos e vídeos nas redes sociais, sem a presença de público, ou ainda em uma live, como foi feito em 2020.

As mudanças mais significativas na camisa 1 foram nas costas, com a volta do número vermelho, utilizado no fim dos anos 1980 e início da década de 1990.