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futebol

Galo lança nova camisa de treinos e gera reações distintas nos torcedores

O alvinegro apresentou o novo enxoval que será utilizado nas atividades internas...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2020 às 19:17

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 19:17

Crédito: A camisa nova de treino do Galo foi apresentada nesta terça-feira, 2 de junho-(Divulgação/Atlético-MG
O Atlético-MG está tentando voltar à rotina e movimentar suas ações fora de campo, enquanto a bola não rola. O clube mineiro divulgou nesta terça-feira, 2 de junho, imagens do novo uniforme de treino. A camisa, com detalhes preto e verde escuro e com mangas pretas, assim como o short, foram postadas nas redes sociais do alvinegro.E MAIS:Cazares faz festa em sua casa, é denunciado por vizinhos, e pode levar uma multa de R$ 130 milGalo seleciona 13 modelos de camisas no concurso "Manto da Massa" para votação popular até 7 de junhoTROPEIRÃOCAST pergunta: LGBTQ fobia e racismo podem tirar o seu direito de torcer pelo time de coração dentro e fora dos estádios? Ouça!Mesmo com atletas contaminados pela COVID-19, Galo, Raposa e Coelho mantém treinamentosAtlético-MG chega a acordo para ter o volante Léo Sena e anúncio da contratação está perto de acontecerO novo conjunto de treinos do Galo gerou várias reações dos torcedores, que revezaram entre aprovação e repúdio ao novo uniforme atleticano. Confira abaixo alguns comentários. E MAIS:Cazares é diagnosticado com a Covid-19 e Galo o afasta dos treinamentosAtlético-MG contrata consultoria que trabalhou no Cruzeiro para 'passar a limpo' as contas do clubeMatheusinho, do América-MG, é diagnosticado com a Covid-19'O futebol brasileiro está indo a passos largos para quebrar', diz o presidente Sérgio Sette CâmaraApós lesões, Jair é operado e Gustavo Blanco fará fisioterapiaTem novo manto de treino na área! ???️
?? @lecoqsportif pic.twitter.com/F9W0KidlkG— Atlético ? (@Atletico) June 2, 2020 E MAIS:

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