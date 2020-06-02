Galo lança nova camisa de treinos e gera reações distintas nos torcedores

O Atlético-MG está tentando voltar à rotina e movimentar suas ações fora de campo, enquanto a bola não rola. O clube mineiro divulgou nesta terça-feira, 2 de junho, imagens do novo uniforme de treino. A camisa, com detalhes preto e verde escuro e com mangas pretas, assim como o short, foram postadas nas redes sociais do alvinegro.E MAIS:Cazares faz festa em sua casa, é denunciado por vizinhos, e pode levar uma multa de R$ 130 milGalo seleciona 13 modelos de camisas no concurso "Manto da Massa" para votação popular até 7 de junhoTROPEIRÃOCAST pergunta: LGBTQ fobia e racismo podem tirar o seu direito de torcer pelo time de coração dentro e fora dos estádios? Ouça!Mesmo com atletas contaminados pela COVID-19, Galo, Raposa e Coelho mantém treinamentosAtlético-MG chega a acordo para ter o volante Léo Sena e anúncio da contratação está perto de acontecerO novo conjunto de treinos do Galo gerou várias reações dos torcedores, que revezaram entre aprovação e repúdio ao novo uniforme atleticano. Confira abaixo alguns comentários. E MAIS:Cazares é diagnosticado com a Covid-19 e Galo o afasta dos treinamentosAtlético-MG contrata consultoria que trabalhou no Cruzeiro para 'passar a limpo' as contas do clubeMatheusinho, do América-MG, é diagnosticado com a Covid-19'O futebol brasileiro está indo a passos largos para quebrar', diz o presidente Sérgio Sette CâmaraApós lesões, Jair é operado e Gustavo Blanco fará fisioterapiaTem novo manto de treino na área! ???️