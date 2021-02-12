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Galo já tem "Plano A" caso Sampaoli deixe o clube: Renato Gaúcho

O treinador do Grêmio é o principal alvo atleticano se saída do argentino se confirmar...
LanceNet

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Publicado em 

12 fev 2021 às 19:16

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 19:16

Crédito: Renato está no Grêmio desde de 2016 e possui um rico histórico de conquistas pelo Tricolor do Sul- (Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Com os rumores da saída de Jorge Sampaoli se tornando cada vez mais fortes, ficando perto de se tornarem realidade, o Atlético-MG já tem na “manga” um “Plano A” caso se confirme a saída do argentino para o Olympique de Marselha, da França: Renato Gaúcho, atual técnico do Grêmio. O treinador gremista é o favorito para assumir o clube se Sampaoli deixar o Galo. A informação foi veiculada inicialmente pela “Rádio da Massa” e confirmada pelo L!. A imprensa francesa “crava” que Sampaoli deixará o Atlético para um projeto no Olympique, que está sem técnico desde a saida do português André Villas Boas. O comandante alvinegro tem contrato até o fim de 2021, mas a diretoria quer estender o vínculo. Mas a proposta francesa está seduzindo Sampaoli. Se não houver um acordo com a diretoria alvinegra, Sampaoli terá de pagar uma multa de R$ 4 milhões para encerrar seu contrato.
CONFIRA COMO ESTÁ A RETA FINAL DO BRASILEIRÃO EM NOSSA TABELA Com esse cenário, o alvinegro está se precavendo e buscando uma alternativa que mantenha o projeto de um time forte, com um técnico de renome, mas que custaria menos dinheiro para o clube mineiro, pois o Galo arca com o treinador e todo o seu staff. Renato está no Grêmio desde 2016 e conseguiu no Tricolor títulos importantes como Libertadores e Copa do Brasil e Recopa Sul-Americana, além de estar em outra decisão do maior mata-mata nacional, contra o Palmeiras nos meses de março e abril. Esse perfil agrada a diretoria do clube. Outro nome que pode voltar à tona é de Cuca, que é um sonho antigo do torcedor atleticano, que teve com o treinador o maior momento de glória do clube, quando venceu a Libertadores de 2013. Cuca deixará o Santos ao fim da temporada e pode receber uma investida do Galo para que retorne ao clube. Renato Gaúcho tem contrato até dia 28 de fevereiro com o Grêmio, pois sempre renova por curtos períodos, para ter a liberdade de ouvir propostas que possam lhe agradar.

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