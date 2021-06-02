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Galo já sabe dias e horários dos duelos com o Boca Juniors

A Conmebol divulgou as datas dos jogos das oitavas de final da Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2021 às 19:59

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 19:59

Crédito: O Galo busca uma vaga nas quartas de final da Libertadores diante dos argentinos-(Divulgação
A Conmebol divulgou nesta quarta-feira, 2 de junho, a tabela detalhada das oitavas de final da Libertadores. E, o Galo, que vai encarar o Boca Juniors já sabe os dias e horários dos seus duelos com os argentinos. Os jogos desta fase da competição serão disputados em julho nos dias 13 e 20, com o primeiro jogo sendo feito em Buenos Aires e a volta em BH, após o fim da Copa América. Os confrontos foram sorteados na última terça-feira, na sede da Conmebol. Caso passe de fase, o Galo joga Ida Terça-Feira (13/07) -Boca Juniors (ARG) x Atlético-MG (19h15)-La Bombonera Volta Terça-Feira (20/07) Atlético-MG X Boca Juniors (ARG) (19h15)-Mineirão

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