Galo já sabe dias e horários dos duelos com o Boca Juniors

A Conmebol divulgou nesta quarta-feira, 2 de junho, a tabela detalhada das oitavas de final da Libertadores. E, o Galo, que vai encarar o Boca Juniors já sabe os dias e horários dos seus duelos com os argentinos. Os jogos desta fase da competição serão disputados em julho nos dias 13 e 20, com o primeiro jogo sendo feito em Buenos Aires e a volta em BH, após o fim da Copa América. Os confrontos foram sorteados na última terça-feira, na sede da Conmebol. Caso passe de fase, o Galo joga Ida Terça-Feira (13/07) -Boca Juniors (ARG) x Atlético-MG (19h15)-La Bombonera Volta Terça-Feira (20/07) Atlético-MG X Boca Juniors (ARG) (19h15)-Mineirão