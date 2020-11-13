Galo informa que não há casos da Covid-19 após diagnóstico de Rubens

O Atlético-MG informou que não houve novos casos de Covid-19 no elenco após o diagnóstico de contágio do volante Rubens, que faz parte do time de transição e teve contato com o elenco principal nos treinamentos na Cidade do Galo.

O alvinegro fez uma bateria de exames para COVID-19 no elenco e nos funcionários do clube e os resultados deram negativo. Com isso, todos os que estarão na delegação atleticana para a viagem a São Paulo, quando o Galo enfrenta o Corinthians neste sábado, 14, pelo Brasileiro, estão aptos a estarem nas dependências da Neo Química Arena. Rubens, de 19 anos, fez o teste na última segunda-feira, treinou com o elenco principal e recebeu o resultado no dia seguinte, sendo orientado a cumprir o período de isolamento social em casa. Mesmo com os resultados negativos, o Departamento médico do Atlético deve estar atento, pois o período de incubação do coronavírus é entre 3 a 14 dias. Assim, nos próximos dias, podem surgir outros casos da doença no elenco.