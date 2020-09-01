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futebol

Galo homenageia Alan Franco após emocionada festa do título mineiro

O jogador foi agraciado com um troféu de melhor em campo na final contra o Tombense depois de muitos pedidos dos atleticanos nas redes sociais...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 18:25

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2020 às 18:25
Crédito: Alan Franco homenageou o pail morto pela Covid-19, durante a festa do título alvinegro-(Agência Galo/Pedro Souza e Bruno Cantini
O Atlético-MG atendeu vários pedidos de seus torcedores para homenagear o meio de campo Alan Franco após a emocionada comemoração do jogador na conquista do título mineiro, no último domingo, 30 de agosto, no Mineirão, na decisão contra o Tombense. Franco perdeu o pai em abril deste ano, vítima da Covid-19 e posou com uma foto dele durante a festa alvinegra, gerando comoção nos atleticanos. O jogador de 22 anos recebeu do Galo um troféu de melhor em campo, como é de praxe do clube em eleições promovidas nas redes sociais alvinegras. A entrega do troféu à Alan Franco foi em caráter extraordinário, já que o nome do segundo jogo da final estadual foi Jair. A homenagem foi um prêmio emocional, com apoio da torcida alvinegra. Alan Franco agradeceu a homenagem e citou seu pai, Pedro Franco. -Estou muito agradecido com toda torcida do Atlético, com todos os torcedores do Galo. Estou muito contente com essa homenagem. Sinto também que meu pai está agradecido com todos vocês por levarem em conta todo esse momento da minha vida. Muito feliz por conseguir meu primeiro título como Galo, espero que seja o primeiro de muitos-disse o jogador, que veio do Independiente Del Valle-EQU.

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