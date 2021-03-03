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futebol

Galo 'guarda' Hulk e só deve escalá-lo na terceira rodada do Estadual

O atacante não foi relacionado para o segundo compromisso do Atlético no Mineiro, contra o Tombense, nesta quinta-feira, em Tombos...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 19:41

LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2021 às 19:41
Crédito: O torcedor alvinegro deverá ver o primeiro jogo de Hulk no domingo, 7 de março, contra o Uberlândia, no Mineirão-(Pedro Souza/Atlético-MG
O Atlético-MG não terá a estreia do atacante Hulk no duelo contra o Tombense, nesta quinta-feira, 4, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. O jogador deverá aparecer em campo no próximo domingo, contra o Uberlândia, no Mineirão, em jogo da terceira rodada. Outra ausência é de Diego Tardelli, que ficou em BH para reforçar o condicionamento físico. O clube divulgou a lista de relacionados para o segundo compromisso no Estadual com muitos jovens novamente. O meia Nacho Fernández também não estará em Tombos e pode aparecer no duelo diante do Verdão do Triângulo. O provável Galo pode ter: Rafael; Mariano, Gabriel, Igor Rabello e Dodô; Zaracho, Calebe e Dylan; Savinho, Marrony e Echaporã (Felipe). Confira a lista de relacionados.

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