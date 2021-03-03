Galo 'guarda' Hulk e só deve escalá-lo na terceira rodada do Estadual

O Atlético-MG não terá a estreia do atacante Hulk no duelo contra o Tombense, nesta quinta-feira, 4, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. O jogador deverá aparecer em campo no próximo domingo, contra o Uberlândia, no Mineirão, em jogo da terceira rodada. Outra ausência é de Diego Tardelli, que ficou em BH para reforçar o condicionamento físico. O clube divulgou a lista de relacionados para o segundo compromisso no Estadual com muitos jovens novamente. O meia Nacho Fernández também não estará em Tombos e pode aparecer no duelo diante do Verdão do Triângulo. O provável Galo pode ter: Rafael; Mariano, Gabriel, Igor Rabello e Dodô; Zaracho, Calebe e Dylan; Savinho, Marrony e Echaporã (Felipe). Confira a lista de relacionados.