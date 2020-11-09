Galo goleia Fla, Verdão bate o Vasco, clássico inglês...Veja o que bombou!

Esteve desligado do esporte durante alguma parte do fim de semana? Se você perdeu algo, o LANCE! traz o resumo do que rolou de mais quente no sábado e no domingo. O Atlético-MG goleou o Flamengo, o Palmeiras derrotou o Vasco, Manchester City e Liverpool empataram e muito mais. Confira o que bombou!
Atlético-MG goleia o Flamengo no Brasileirão No domingo (8), em duelo da 20ª rodada do BR-20, o Atlético-MG atropelou o Flamengo, no Mineirão, por 4 a 0, em duelo marcado por dois gols relâmpagos. Os artilheiros da noite foram Eduardo Sasha (2), Keno e Zaracho. A vitória deixou o Galo com os mesmos 35 pontos do Flamengo, mas com um jogo a menos. E ainda permitiu que a equipe de Jorge Sampaoli, agora vice-líder, ultrapasse o clube carioca no saldo de gols. O Inter ainda lidera com 36 pontos.
Palmeiras vence Vasco e Felipe Melo se lesionaO Palmeiras venceu o Vasco por 1 a 0, jogando em São Januário, pela 20ª rodada do Brasileirão 2020, no domingo (8). O gol foi marcado por Luiz Adriano, em rebote de pênalti que ele mesmo bateu e o goleiro Fernando Miguel defendeu. O destaque negativo ficou por conta de Felipe Melo, que sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo, passará por cirurgia e ficará fora por até quatro meses, podendo perder o restante da temporada. Felipe sofreu a lesão aos 34 minutos do segundo tempo, quando um jogador do Vasco caiu sobre o seu pé.
São Paulo vira sobre Goiás no MorumbiNa noite de sábado (7), o São Paulo venceu o lanterna Goiás de virada por 2 a 1 no Morumbi, pela abertura do returno do Brasileirão. Fernandão abriu o placar para o Esmeraldino. Brenner e Igor Gomes viraram para o Tricolor. Com o resultado, o São Paulo pulou para a quarta posição, com 33 pontos, e com três jogos a menos que o Internacional, atual líder do Brasileirão. Já o time goiano permanece na lanterna, com 12 pontos.
Corinthians empata com Atlético GoianienseAtlético-GO e Corinthians apenas empataram, em jogo frio, pela 20ª rodada do Brasileirão 2020. Placar final foi 1 a 1, sábado (7), em Goiânia. No fim do primeiro tempo, Oliveira abriu de cabeça para o time da casa. Fábio Santos empatou, de pênalti, na segunda etapa. O Timão ocupa agora a10ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos. O Dragão está na 13ª, com 23.
Santos e RB Bragantino fecham a rodada com um empateNa noite de domingo (8), Santos e Red Bull Bragantino ficaram em empate por 1 a 1 no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). O gol do Santos saiu após jogada de Soteldo. A bola desviou no rival Léo Ortiz e entrou. Por ironia do destino, Ortiz fez o gol que deu o empate para o time de Bragança no último minuto da partida, já nos acréscimos.
Manchester City e Liverpool ficam em 1 a 1 na Premier LeagueNo duelo entre Klopp e Guardiola, ninguém saiu vitorioso. Pela 8ª rodada da Premier League, Manchester City e Liverpool empataram em 1 a 1. Gabriel Jesus e Salah foram os autores dos gols. Com o resultado, o Liverpool deixou a liderança da Premier League e caiu para a terceira colocação. O novo líder é o Leicester, que tem um ponto de vantagem sobre os Reds. O City ocupa a 10ª colocação, com cinco a menos do que a equipe de Klopp.
PSG vence Rennes com show de Di MariaJogando em casa e defendendo a liderança do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain recebeu o Rennes e venceu por 3 a 0. O argentino Di Maria marcou dois gols e ainda deu uma assistência para Kean marcar outro. O Paris lidera a Ligue 1 com 24 pontos, cinco a mais do que o vice Lille.