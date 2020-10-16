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Galo ganha 'reforços' com a volta de jogadores selecionáveis

Junior Alonso, Savarino e Alan Franco voltaram de seus compromissos por suas seleções nas eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar​...
LanceNet

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Publicado em 

16 out 2020 às 16:57

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 16:57

Crédito: Reprodução/TV Galo
O Atlético-MG, após o empate por 1 a 1 com Fluminense, no Mineirão, pelo Brasileiro, iniciou a preparação para enfrentar o Bahia, segunda-feira, 19 de outubro, às 20h, em Salvador, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Galo recebeu “reforços” e a formação do time que encara o Tricolor de Aço certamente terá alterações. O zagueiro Junior Alonso, o meia Alan Franco e o atacante Savarino cumpriram seus compromissos pelas seleções do Paraguai, Equador e Venezuela, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.
O trio já se apresentou e treinou na Cidade do Galo, dando a Jorge Sampaoli, mais opções para armar a equipe que tentará ampliar a liderança do Campeonato Brasileiro. O Galo está com 31 pontos, mesma pontuação de Internacional e Flamengo, mas supera os rivais nos critérios de desempate. O trio desfalcou o time mineiro nos duelos contra Fortaleza, Goiás e Fluminense, com uma vitória, um empate e uma derrota do alvinegro nos confrontos.
O único ausente certo na partida diante do Bahia é do volante Allan, que levou o terceiro cartão amarelo no jogo com o Fluminense. Por isso, um possível Atlético, reforçado pelos gringos, pode ter: Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Alan Franco e Nathan; Savarino, Keno e Eduardo Sasha

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