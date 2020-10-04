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Galo ficará sem Savarino, Alonso e Alan Franco por três jogos

O trio foi convocado para jogar por seus países pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 22...
LanceNet

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Publicado em 

04 out 2020 às 17:18

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 17:18

Crédito: Savarino será um dos desfalques do Galo que terá de ceder atletas para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O Atlético-MG terá três desfalques de jogadores importantes devido as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar> o zagueiro Junior Alonso, o meia Alan Franco e o atacante Savarino. Eles foram convocados pelas seleções do Paraguai, Equador e Venezuela respectivamente, para os jogos da primeira rodada da competição que leva ao Mundial. Os três devem ficar até três rodadas longe do Galo, pois o Brasileirão não irá parar por conta da competição sul-americana, que terão jogos nos dias 8, 9 e 13 de outubro. Os jogadores alvinegros perderão as seguintes partidas: Vasco (4 de outubro), Fortaleza (7/10), Goiás (10/10) e Fluminense (14/10).

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