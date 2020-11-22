Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Galo fica em Arana e Borrero para encarar o Fogão, quarta-feira, 25

O lateral-esquerdo levou o terceiro cartão amarelo enquanto o meia foi expulso pelo árbitro Rafael Claus após acertar uma cotovelada em Léo Chu...

Publicado em 22 de Novembro de 2020 às 19:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 nov 2020 às 19:11
Crédito: Guilherme Arana levou o terceiro cartão amarelo e não encara o Botafogo, quarta-feira, 25, no Mineirão-(Bruno Cantini/Agência Galo
O Atlético-MG tem dia dias complicados, com baixas dentro de fora de campo por conta de um um surto de Covid-19, que já teve 26 casos confirmados no clube, incluindo 10 jogadores.
Escalar uma equipe está sendo um exercício bem complicado no Galo. E, além dos problemas de saúde do elenco, o time mineiro terá ainda menos atletas para duelo de quarta-feira, 25 de novembro, às 21h30, no Mineirão, pela 23ª rodada, contra Botafogo.
Guilherme Arana e Dylan Borrero não poderão jogar pelo alvinegro. O lateral levou o terceiro cartão amarelo no jogo com o Ceará. Já o meia foi expulso na mesma partida e também está suspenso. Arana não tem um reserva no imediato no elenco. Logo, a solução poderá ser um jovem da base, ou ainda uma mudança no esquema tático para suprir sua ausência. Já para o lugar de Dylan Borrero, a situação é menos complicada, pois há nomes como Nathan e Calebe, que podem exercer a mesma função do colombiano em campo. A lista de atletas contaminados pela Covid-19 tem: Everson, Victor, Guga, Réver, Gabriel, Allan, Jair, Savinho, Vargas e Alan Franco. Há, ainda Mariano e Diego Tardelli fora, pois ambos estão lesionados. E, uma dúvida, já que Savarino recebeu forte pancada no segundo tempo, e deixou o campo mancando.
O técnico interino Leandro Zago, que deverá comandar a equipe contra o Botafogo, na quarta. terá muito trabalho para colocar os 11 titulares no gramado do Mineirão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Notas, Real, dinheiro, cédulas
Aposentados e pensionistas do INSS começam a receber 13º nesta sexta (24)
Dor abdominal é um dos sintomas da pancreatite
Sintomas de pancreatite: veja quais são os sinais de alerta
Imagem de destaque
O surpreendente benefício da cerveja para a saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados