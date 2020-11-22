Galo fica em Arana e Borrero para encarar o Fogão, quarta-feira, 25

Guilherme Arana e Dylan Borrero não poderão jogar pelo alvinegro. O lateral levou o terceiro cartão amarelo no jogo com o Ceará. Já o meia foi expulso na mesma partida e também está suspenso. Arana não tem um reserva no imediato no elenco. Logo, a solução poderá ser um jovem da base, ou ainda uma mudança no esquema tático para suprir sua ausência. Já para o lugar de Dylan Borrero, a situação é menos complicada, pois há nomes como Nathan e Calebe, que podem exercer a mesma função do colombiano em campo. A lista de atletas contaminados pela Covid-19 tem: Everson, Victor, Guga, Réver, Gabriel, Allan, Jair, Savinho, Vargas e Alan Franco. Há, ainda Mariano e Diego Tardelli fora, pois ambos estão lesionados. E, uma dúvida, já que Savarino recebeu forte pancada no segundo tempo, e deixou o campo mancando.