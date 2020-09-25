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futebol

Galo fez nova proposta por Cavani oferecendo R$ 90 milhões

O valor ofertado seria para três anos de contrato do atacante uruguaio...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

25 set 2020 às 06:00
Crédito: AFP
O Atlético-MG voltou a tentar contratar o atacante uruguaio Edinson Cavani, de 33 anos, com uma proposta milionária. Em informação veiculada na Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!, o alvinegro ofereceu três anos de contrato para o jogador no valor de 14 milhões de euros (cerca de R$ 90 milhões). Cavani receberia perto de R$ 2,5 milhões por mês em salários a Cavani. A vinda do atacante, com rica passagem pela Europa, seria bancada por investidores.
O negócio não avançou porque os representantes de Cavani mudaram as condições das condições para que ele viesse atuar no Brasil. O titular da Celeste Olímpica também teve o interesse do Grêmio, ofertando um contrato a ele, com salário de R$ 2 milhões mensais.
O técnico Jorge Sampaoli tentou intervir, ao falar diretamente com o irmão de Cavani, que cuida de sua carreira. Todavia, a vontade do uruguaio é tentar o mercado europeu para jogar a Liga dos Campeões mais uma vez.
Cavani deixou o Paris Saint-Germain em junho deste ano, após sete anos no clube francês, sendo o maior artilheiro da equipe de Paris, com 200 gols anotados e várias conquistas nacionais naquele país.

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