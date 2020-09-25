Galo fez nova proposta por Cavani oferecendo R$ 90 milhões

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O Atlético-MG voltou a tentar contratar o atacante uruguaio Edinson Cavani, de 33 anos, com uma proposta milionária. Em informação veiculada na Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!, o alvinegro ofereceu três anos de contrato para o jogador no valor de 14 milhões de euros (cerca de R$ 90 milhões). Cavani receberia perto de R$ 2,5 milhões por mês em salários a Cavani. A vinda do atacante, com rica passagem pela Europa, seria bancada por investidores.

O negócio não avançou porque os representantes de Cavani mudaram as condições das condições para que ele viesse atuar no Brasil. O titular da Celeste Olímpica também teve o interesse do Grêmio, ofertando um contrato a ele, com salário de R$ 2 milhões mensais.

O técnico Jorge Sampaoli tentou intervir, ao falar diretamente com o irmão de Cavani, que cuida de sua carreira. Todavia, a vontade do uruguaio é tentar o mercado europeu para jogar a Liga dos Campeões mais uma vez.