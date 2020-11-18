Galo Feminino supera o América-MG na estreia do Campeonato Mineiro

No primeiro clássico do Campeonato Mineiro Feminino de 2020, o Atlético-MG superou o América-MG por 1 a 0, gol de Lorena, nesta terça-feira, em duelo disputado na Vila Olímpica. Com o resultado, o Galo Feminino assumiu a liderança da competição, já que Cruzeiro e Ipatinga empataram no último sábado. As Coelhinhas são lanternas do torneio, sem pontuar, atrás do Galo, e de Raposa e Tigre, que estão com um ponto na classificação. Na próxima rodada do Estadual, o Galo Feminino fará outro clássico, desta vez contra o Cruzeiro, pela segunda rodada do campeonato. A partida será no sábado, dia 21 de novembro, às 15h, na Toca da Raposa I. Já o América-MG receberá o Ipatinga, quinta-feira, 26, às 10h, no Estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova, em BH. Todavia, o time americano terá pela frente um duelo nacional de suma importância. As meninas do Coelho enfrentarão o Tiradentes, no domingo, dia 22, às 15h, no Estádio Albertão, em Teresina-PI, pela partida de ida das oitavas de final do Brasileiro Feminino Série A2. A volta será em 28 de novembro, às 17h, no Estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova. Confira a tabela do Mineiro Feminino de 2020:
1ª rodada:Ipatinga 1 x 1 Cruzeiro - 14 de novembro, às 15h, no IpatingãoAtlético-MG x América-MG - 16 de novembro, às 15h, na Cidade do Galo
2ª rodada:Cruzeiro x Atlético-MG - 21 de novembro, às 15h, na Toca da Raposa IAmérica-MG x Ipatinga - 21 de novembro, às 15h, no Sesc Venda Nova
3ª rodada:Ipatinga x Atlético-MG - 28 de novembro, às 15h, no IpatingãoAmérica-MG x Cruzeiro - 28 de novembro, às 15h, no Sesc Venda Nova
4ª rodada:Atlético-MG x Ipatinga - 5 de dezembro, às 15h, na Cidade do GaloCruzeiro x América-MG - 5 de dezembro, às 15h, na Toca da Raposa I
5ª rodada:Atlético-MG x Cruzeiro - 12 de novembro, às 15h, na Cidade do GaloIpatinga x América-MG - 12 de novembro, às 15h, no Ipatingão
6ª rodada:Cruzeiro x Ipatinga - 16 de dezembro, às 15, na Toca da Raposa IAmérica-MG x Atlético-MG - 16 de dezembro, às 15h, no Sesc Venda Nova