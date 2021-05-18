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futebol

Galo fecha parceria com empresa inglesa de dados e estatísticas

A Statsbomb se unirá ao time mineiro para incrementar seu departamento de análie...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 18:18

LanceNet

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Publicado em 

18 mai 2021 às 18:18
Crédito: A parceria vai incrementar o setor de análises e dados do time mineiro-(Divulgação
O Atlético-MG assinou uma parceria com o StatsBomb, empresa inglesa de dados e estatística. A parceria visa capacitar seu departamento de análise com acesso aos dados de futebol mais detalhados disponíveis no mercado. Esta será a primeira vez que o StatsBomb realiza uma parceria com um clube brasileiro. A parceria fará com que o Galo receba os dados mais recentes do StatsBomb, cobrindo mais de 3.400 eventos por partida em mais de 80 competições ao redor do mundo. Paralelamente aos dados, o clube terá acesso total ao StatsBomb IQ, a plataforma de análise de futebol mais avançada disponível. Com o acordo, o Atlético se junta a mais de 100 clubes e federações profissionais em todo o mundo para aprimorar sua capacidade de detectar e recrutar jogadores, analisar os próximos adversários e avaliar o desempenho da própria equipe.Plínio Signorini, CEO do time alvinegro falou da parceria: -O Atlético escolheu o melhor provedor de dados do mundo para começar seu departamento de análises. Um dos princípios estratégicos do nosso clube é, afinal, ser referência na América Latina dentro e fora de campo. Para conquistar isso, é crucial buscar parceiros inovadores e eficientes como o StatsBomb-disse. Rodrigo Picchioni, um dos Gerentes do departamento de análises do clube. Pedro Picchioni, Head do mesmo departamento falou da competitividade que a parceria trará. -Vamos ganhar competitividade. Ser inovador é um dos nossos objetivos. Ser o primeiro departamento de analytics do Brasil a ter o melhor provedor de dados do mundo é mais um exemplo disso-comentou Rodrigo. Pablo Peña Rodríguez, Chefe de Inovação Tática e Desenvolvimento de negócios do StatsBomb, celebrou o acordo: -Será muito bom trabalhar com um dos maiores clubes do Brasil. Ao longo de nossas conversas, o departamento de analytics do Clube Atlético Mineiro demonstrou uma fantástica ambição e compreensão do papel que nossos dados e plataforma de IQ podem desempenhar em seus preparativos. Estamos muito satisfeitos por estarmos expandindo para o Brasil e ansiosos por mais oportunidades na região.

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