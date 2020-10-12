Galo faz proposta de 6 milhões de doláres pelo meia Zaracho, do Racing

O Atlético-MG ainda busca mais reforços para o elenco comandado por Jorge Sampaoli. O time mineiro fez uma proposta de 6 milhões de dólares(cerca de R$ 33 milhões) ao Racing-ARG, pelo meia Matías Zaracho. A informação foi publicada pelo pelo jornalista Mauro Cezar Pereira e confirmada pelo L! Zaracho, de 22 anos, é tido como uma grande promessa e já há clubes europeus querendo contar com o seu futebol, o que pode tornar a negociação para o alvinegro complicada. A equipe brasileira fez a oferta aos argentinos por 50% dos seus direitos econômicos. O presidente do Racing, Víctor Blanco, confirmou que recebeu a proposta do Atlético por Zaracho. Zaracho foi revelado pelo Racing, é destro e já teve convocações para as seleções argentinas de base e até uma ida para o time principal.