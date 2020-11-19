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Galo faz mais testes no elenco e profissionais para detectar possíveis casos do novo coronavírus

O clube está atento à novas ocorrências da doença que já atingiu 25 pessoas...
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Publicado em 

19 nov 2020 às 18:50

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 18:50

Crédito: Savarino voltou da seleção venezuelana e se estiver tudo certo com seu exame, deverá estar em campo diante do Ceará, domingo, 22 de novembro-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O Atlético-MG intensificou os cuidados dentro do clube após o surto de Covid-19 que atingiu jogadores, dirigentes e comissão técnica, alvinegro fez nova bateria de exames no elenco e profissionais que trabalham no Galo nesta quinta-feira, 19 de novembro. A lista de casos é grande, gerando desfalques dentro de campo e muitos isolamentos na quarentena. Estão contaminados: Jorge Sampaoli (técnico),Victor, Guga, Réver, Allan, Vargas, Gabriel (jogadores).Jorge Desio e Carlos Desio (auxiliares técnico),Pablo Fernandez (preparador físico),Marcos Fernandez (auxiliar de preparação física), Danilo Minutti (treinador de goleiros), Frederico Fortes, Diogo Alves e Gustavo Nicoline (analistas de desempenho), Alexandre Mattos (diretor de futebol), Gabriel Andreata (gerente de futebol), Carlos Alberto Isidoro (supervisor de futebol), Domênico Bhering (diretor de comunicação) e André Ricardo (segurança). Há também casos que apareceram fora do clube, mas não há confirmação da sua origem, casos do equatoriano Alan Franco, dos jovens Savinho e Rômulo, que estavam na seleção brasileira sub-17 e do volante Rubens Dias, da equipe de transição, que foi diagnosticado na semana passada. O total de doentes no momento chega a 25 casos, mas com os novos testes o número pode aumentar. O primeiro registro da Covid-19 no Galo foi em maio, quando Cazares, hoje no Corinthians, testou positivo. Preparação para receber selecionáveis
O Galo antecipou os testes para detectar a Covid-19 no clube de sexta para quinta-feira, para ter condições de avaliar a volta de jogadores que estavam disputando as Eliminatórias, casos do zagueiro Junior Alonso, pelo Paraguai, e do atacante Savarino, pela Venezuela. Ambos já estão no CT atleticano A expectativa do Atlético é poder contar com a dupla para o duelo de domingo, 22 de novembro, às 16h, contra o Ceará, pela 22ª rodada do Brasileirão.

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