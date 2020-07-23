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futebol

Galo faz mais exames de Covid-19 antes do clássico com o América-MG

O time alvinegro testou seus jogadores como pede o protocolo da FMF para ter todas as pessoas envolvidas na partida liberadas...
LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2020 às 19:26

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 19:26

Crédito: O time mineiro cumpre o protocolo de segurança sanitária exigido pela FMF antes de voltar a campo, domingo, contra o América-MG-(Pedro Souza/Atlético-MG
O Atlético-MG realizou mais testes para prevenção contra a Covid-19. O time mineiro testou seu elenco e pessoas que deverão estar no jogo do clube contra o América-MG, domingo, 26 de julho, na volta do Campeonato Mineiro. O Galo seguiu o protocolo de saúde elaborado pelo clube e FMF para a retomada do futebol em Minas Gerais. O médico atleticano, Rodrigo Lasmar, afirmou que a delegação no clássico de domingo deverá ter 40 pessoas no vestiário. -Cumprimos nesta quinta mais uma etapa neste nosso planejamento de retorno às competições. Nós estamos testando toda a delegação que irá para o jogo deste final de semana. Seguindo o protocolo, cada equipe tem autorização para ter 40 pessoas na sua delegação para entrar na zona limpa, que é a zona de vestiário, campo, então todos que vão entrar nessa área precisam ser previamente testados. Nós estamos fazendo isso nesta quinta-feira pela manhã, na última etapa, visando o tão esperado retorno das competições aqui em Minas Gerais-disse. Ainda segundo Lasmar, os custos dos exames dos clubes e profissionais envolvidos no jogo será bancados pela FMF. -A Federação Mineira está arcando com esses testes das 40 pessoas da delegação, então todos os clubes são obrigados a testarem os seus atletas, mas isso está sendo custeado pela Federação Mineira exatamente para que todos tenham a mesma padronização de testes, todos testes são feitos pelo mesmo laboratório, arbitragem também será testada-disse o médico, que reforçou que há segurança para ter os jogos. -Existem várias diretrizes nesse protocolo delimitado pela Federação Mineira que nós e todas as equipes irão seguir, o uso de máscara é imprescindível. Apenas os jogadores em campo e o treinador estão autorizados a não usar máscara durante o jogo, os jogadores durante o aquecimento podem tirar a máscara, mas sempre que estiverem sentados no banco de reservas precisarão estar usando ou máscara ou o face shield, que é aquela proteção, ou um outro para se protegerem e protegerem as outras pessoas. As orientações gerais também, como uso de álcool em gel à disposição, as garrafas de hidratação são de uso individual, não podem ser compartilhadas, então existem várias condutas que serão feitas por todos os clubes para que esse retorno seja seguro e para que nós possamos ter, então, um êxito no reinício do Campeonato Mineiro-concluiu.

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