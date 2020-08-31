Galo faz 'birra' e promete não facilitar saída de Cazares

O meia Cazares, a comissão técnica e a diretoria não vivem uma fase de boa convivência. O jogador equatoriano está treinando com a equipe de transição e não consta nos planos do clube alvinegro para este ano. Porém, por ser um jogador caro, o equatoriano é visto como negociável, para aliviar o caixa e ainda conseguir algum dinheiro para ter uma compensação financeira, já que o contrato do meia se encerra no fim do ano e ele poderá sair de graça para outro time. O presidente Sérgio Sette Câmara falou da situação do Galo com Cazares.

-Existe uma situação em que o jogador teve propostas, mas o procurador dele parece ter dificultado a saída. Existe uma coisa que se chama contraponto. Então, tá. Não quis sair? Não quis aceitar determinadas situações porque quis empurrar para o jogador sair sem nenhum tipo de retorno para o clube? Não tem problema. Nós também sabemos fazer birra. Aí ele fica aqui até o final do ano também, se for o caso- disse Sette Câmara em entrevista à Band. Em seguida, comentou sobre o jogador ter de abrir mão de valores para sair do clube. -A gente faz essa conta, sim. Se aparecer um clube, e ele [Cazares] abrir mão de alguns valores que ele ainda tem para receber no cômputo geral, financeiramente pode ser mais interessante do que ficar aqui parado recebendo salário sem jogar-disse. O Santos surgiu como um possível interessado em Cazares neste momento. Mas, como Peixe está proibido de registrar novos jogadores, a negociação nem pode sair.