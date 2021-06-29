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Galo exerce o direito de compra e paga R$ 14,6 para ficar de vez com o lateral Guilherme Arana

O time mineiro havia feito o empréstimo junto ao Sevilla-ESP. Mas agora é dono dos direitos de Arana...

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 16:21

LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 16:21
Crédito: Arana assinou novo contrato com o Galo até 2024- (Bruno Cantini/Atlético-MG
O Atlético-MG exerceu o seu direito de compra e adquiriu em definitivo o lateral-esquerdo Guilherme Arana, que estava emprestado pelo Sevilla, da Espanha, até 30 de junho. Assim, o jogador assinou novo contrato até dezembro de 2024 com o Galo. O time mineiro detém a partir de agora 90% dos direitos econômicos do atleta, que custou R$ 14,6 milhões aos cofres alvinegros. O valor é o mesmo que o Atlético pagou em 2020 ao Sevilla para ter o lateral por empréstimo. No contrato entre os clubes, o Galo era obrigado a comprar Arana em definitivo, pois ele jogou 60% das partidas como titular, como previa o contrato de empréstimo. Calebe também fica​Além de Guilherme Arana, o Atlético irá adquirir outro jogador de forma definitiva. Se trata do meio de campo Calebe, que estava emprestado pelo São Paulo até o fim deste mês. O jovem também assinará novo vínculo até fevereiro de 2024. O Galo já havia pago ao Tricolor R$ 400 mil ao São Paulo para comprar 70% dos direitos econômicos do meia.

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