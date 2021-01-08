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futebol

Galo está quase pronto para encarar o Red Bull Bragantino

O esboço da equipe que vai encarar o time paulista, segunda-feira, 11 de janeiro, foi feito pelo técnico Jorge Sampaoli...

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 18:41

LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2021 às 18:41
Crédito: O treinador do Galo teve uma folga de 16 dias e teve tempo de trabalhar com o elenco alvinegro-(Bruno Cantini/Agência Galo
O Atlético-MG fará seu primeiro jogo em 2021 na segunda-feira, 11 de janeiro, às 20h, contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, pela 29ª rodada do Brasileirão. O Galo não joga desde o dia 26 de dezembro, quando derrotou o Coritiba em casa. A equipe mineira teria de jogar contra o Santos no dia 7, mas os compromissos do Peixe na Libertadores adiaram o duelo, dando uma folga ainda maior para os mineiros. Com todo esse tempo, Jorge Sampaoli conseguiu recuperar fisicamente sua equipe e ainda trabalhar questões táticas do time que vai tentar reassumir a vice-liderança, ocupada no momento pelo Internacional, e ainda encurtar a distância para o líder São Paulo na classificação.
CONFIRA A SITUAÇÃO DO GALO NA SÉRIE A EM NOSSA TABELA A novidade dos treinos com o elenco foi a presença do volante Jair, que está em fase final de transição física após se recuperar de uma lesão na panturrilha. Como Jair não deve ter plenas condições físicas, Allan deve ser o volante no meio de campo. O argentino Zaracho continua de fora, por um problema muscular. Outra possibilidade é Diego Tardelli ser relacionado pela primeira vez no Brasileiro após ficar seis meses sem jogar. Com os trabalhos da semana, Sampaoli deve colocar em campo o seguinte time: Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Alan Franco e Hyoran; Savarino, Keno e Vargas.

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