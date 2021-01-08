Galo está quase pronto para encarar o Red Bull Bragantino

O Atlético-MG fará seu primeiro jogo em 2021 na segunda-feira, 11 de janeiro, às 20h, contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, pela 29ª rodada do Brasileirão. O Galo não joga desde o dia 26 de dezembro, quando derrotou o Coritiba em casa. A equipe mineira teria de jogar contra o Santos no dia 7, mas os compromissos do Peixe na Libertadores adiaram o duelo, dando uma folga ainda maior para os mineiros. Com todo esse tempo, Jorge Sampaoli conseguiu recuperar fisicamente sua equipe e ainda trabalhar questões táticas do time que vai tentar reassumir a vice-liderança, ocupada no momento pelo Internacional, e ainda encurtar a distância para o líder São Paulo na classificação.