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futebol

Galo está 'polindo' Gustavo Blanco para retorno aos gramados

O volante, que teve uma série  e problemas físicos, ainda não voltou aos campos e os médicos do clube tem tido cuidado nessa transição para evitar outras lesões...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 12:42

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 12:42
Crédito: Blanco não joga há quase dois anos por questões médicas-(Pedro Souza/Atlético-MG
O volante Gustavo Blanco ainda não foi relacionado para jogos do Galo neste Brasileirão, mesmo estando liberado pelo departamento médico do clube desde o dia 15 de agosto. Blanco se machucou no fim de maio, ao romper o tendão do músculo reto femoral no quadril esquerdo durante treinamento na Cidade do Galo. A nova lesão veio pouco depois se recuperar de dois problemas no joelho depois ficar parado quase dois anos. Segundo chefe do DM do Galo, o médico Rodrigo Lasmar, Blanco está sendo preparado com cuidado para poder ter condições de atuar pela equipe e ser avaliado por Jorge Sampaoli. -Desde o dia 15 de agosto, ele está treinando normalmente com o grupo, participa dos treinos que a comissão técnica prepara para os jogadores. E a comissão técnica faz um trabalho interessante, roda muito o grupo, faz muito trabalho de titular contra reserva, usa o grupo de transição. Então, tem um grupo grande de jogadores. E o Blanco está sendo trabalhado dentro deste grupo, mas ele está totalmente liberado do departamento médico-disse Rodrigo Lasmar, ao canal do jornalista Breno Galante no Youtube. O histórico de lesões do volante tem feito a equipe médica e técnica terem um cuidado a mais para a volta de Blanco ao futebol. -É apenas uma condição física e uma condição da comissão entender de querer contar com ele em algum momento específico de um planejamento que eles fizeram. Tenho conversado muito com a preparação física e disseram que querem ter um cuidado grande com o jogador, estão vendo ele disputando todos os treinos sem restrição, muito bem fisicamente, mas eles estão no polimento, se a gente pode colocar assim, em fase final para poder contar com o Blanco. É uma questão da comissão técnica, sem restrição do departamento médico há bastante tempo-concluiu.

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