Galo está 'polindo' Gustavo Blanco para retorno aos gramados

O volante Gustavo Blanco ainda não foi relacionado para jogos do Galo neste Brasileirão, mesmo estando liberado pelo departamento médico do clube desde o dia 15 de agosto. Blanco se machucou no fim de maio, ao romper o tendão do músculo reto femoral no quadril esquerdo durante treinamento na Cidade do Galo. A nova lesão veio pouco depois se recuperar de dois problemas no joelho depois ficar parado quase dois anos. Segundo chefe do DM do Galo, o médico Rodrigo Lasmar, Blanco está sendo preparado com cuidado para poder ter condições de atuar pela equipe e ser avaliado por Jorge Sampaoli. -Desde o dia 15 de agosto, ele está treinando normalmente com o grupo, participa dos treinos que a comissão técnica prepara para os jogadores. E a comissão técnica faz um trabalho interessante, roda muito o grupo, faz muito trabalho de titular contra reserva, usa o grupo de transição. Então, tem um grupo grande de jogadores. E o Blanco está sendo trabalhado dentro deste grupo, mas ele está totalmente liberado do departamento médico-disse Rodrigo Lasmar, ao canal do jornalista Breno Galante no Youtube. O histórico de lesões do volante tem feito a equipe médica e técnica terem um cuidado a mais para a volta de Blanco ao futebol. -É apenas uma condição física e uma condição da comissão entender de querer contar com ele em algum momento específico de um planejamento que eles fizeram. Tenho conversado muito com a preparação física e disseram que querem ter um cuidado grande com o jogador, estão vendo ele disputando todos os treinos sem restrição, muito bem fisicamente, mas eles estão no polimento, se a gente pode colocar assim, em fase final para poder contar com o Blanco. É uma questão da comissão técnica, sem restrição do departamento médico há bastante tempo-concluiu.