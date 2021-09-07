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Galo está perto de "zerar" DM para duelo com o Fortaleza e maratona de jogos em setembro

O Atlético-MG aproveitou bem a pausa de jogos para recuperar o elenco principal e ainda contará com os retornos dos selecionáveis para o intenso mês de decisões...
LanceNet

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Publicado em 

07 set 2021 às 18:48

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 18:48

Crédito: Cuca está perto de conseguir contar com todo o elenco em condições de jogar para intenso mês de setembro-(Pedro Souza/Atlético-MG
O Atlético-MG pode ter contra o Fortaleza, no próximo domingo, 12 de setembro, pelo Brasileirão, em jogo da 20ª rodada, o departamento médico “zerado”. Como o time alvinegro folgou na rodada passada devido aos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, quando ia encarar o Grêmio, haverá tempo de colocar os principais jogadores em condições de jogo diante do Tricolor do Pici. O volante Jair, desfalque do time nas três partidas com uma lesão na coxa, iniciou o processo de transição para a preparação física e deve estar à disposição de Cuca. Keno também está melhorando seu condicionamento e seu rendimento pode melhorar nos próximos jogos. Ele voltou no empate com o Red Bull Bragantino.
Além de Jair e Keno, o Galo terá os retornos dos selecionáveis que defenderam seus países na Copa do Mundo. Estarão com o elenco ainda esta semana Hulk, Arana, Everson, Alan Franco, Vargas, Junior Alonso e Savarino. O grupo completo será muito importante para o Galo, já que após um período de 14 dias sem entrar em campo, a equipe mineira tem pela frente uma maratona de seis jogos em 16 dias em setembro, com decisões pela Copa do Brasil e Libertadores no meio do caminho.

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