Galo está perto de "zerar" DM para duelo com o Fortaleza e maratona de jogos em setembro

O Atlético-MG pode ter contra o Fortaleza, no próximo domingo, 12 de setembro, pelo Brasileirão, em jogo da 20ª rodada, o departamento médico “zerado”. Como o time alvinegro folgou na rodada passada devido aos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, quando ia encarar o Grêmio, haverá tempo de colocar os principais jogadores em condições de jogo diante do Tricolor do Pici. O volante Jair, desfalque do time nas três partidas com uma lesão na coxa, iniciou o processo de transição para a preparação física e deve estar à disposição de Cuca. Keno também está melhorando seu condicionamento e seu rendimento pode melhorar nos próximos jogos. Ele voltou no empate com o Red Bull Bragantino.