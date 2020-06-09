Galo está perto de fechar com o zagueiro Junior Alonso, do Boca, segundo imprensa argentina

O Atlético-MG está muito perto de concretizar outra contratação de um estrangeiro. Trata-se do zagueiro Junior Alonso, que atualmente está no Boca Juniors-ARG. A informação da vinda do defensor paraguaio é do site TyC Sports. Alonso está emprestado ao Boca pelo Lille, da França, dono dos seus direitos econômicos. O time argentino tem preferência na compra, mas já avisou que não irá exercer o direito de adquirir o zagueiro, o que abre caminho para o Galo fechar o negócio. a está "a um passo" de acertar com o Atlético-MG. Ainda segundo o TyC Sports, Junior Alonso recebeu uma proposta de quatro anos para defender o time mineiro, mas os franceses querem três milhões de euros (R$ 16,6 milhões) para liberar o zagueiro. O valor é para o Lille não ficar sem nenhuma compensação financeira, já que Junior Alonso tem apenas mais um ano de contrato com os franceses.E MAIS:Vasco quita atrasados de Marrony, mas venda do atacante é iminenteMorre Ronaldo, atacante do Verdão que deixou Corinthians na fila em 74Marrony, Vasco e Atlético-MG: o cabo de guerra tem seus capítulos finaisDivergências na negociação travam, por ora, venda de MarronyAmérica-MG faz novos testes para detectar a presença da Covid-19Junior Alonso, de 27 anos, começou no mundo da bola no Cerro Porteño, do Paraguai, sendo negociado para o Lille, porém sem se firmar. gerando empréstimos para . Celta de Vigo, da Espanha, e mais recentemente ao Boca, em 2019. A diretoria do Boca Juniors publicou uma nota informando que não compraria os direitos do zagueiro, pois Alonso teria feito o pedido para não ficar na Argentina por problemas particulares. O Atlético-MG está firme no mercado, com dois reforços confirmados, os volantes Léo Sena e Alan Franco, e um encaminhado, do atacante Marrony, do Vasco, cuja negociação ainda não foi concluída, pois, os clubes ainda negociam a forma de pagamento, à prazo, ou à vista do jogador, de 21 anos.E MAIS:Após contágio por Covid-19 de Cazares, Atlético-MG não registra mais casos da doença no elencoGalo não garante renovação de contrato com o goleiro VictorVice do Galo faz elogios à Marrony e explica 'engenharia' financeira do clube para fazer contrataçõesTROPEIRÃOCAST: coronavírus nos jogadores mineiros? Testou, achou!Vice do Atlético-MG, sobre Roger Guedes: 'Ele é louco para voltar' E MAIS: