Galo está negociando ida de jovem goleiro para o CSA

O Atlético-MG está negociando o empréstimo do goleiro Matheus Mendes, de 21 anos, cria da base alvinegra. O jogador do Galo, pode ir para o CSA, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Com a chegada de Everson, Matheus pode perder espaço, já que é o terceiro goleiro do alvinegro atualmente. O time mineiro terá Rafael, Victor e Everson como opções para a meta atleticana. A ida de Matheus para o time alagoano pode ser decidida nos próximos dias, em uma reunião entre o estafe do jogador com os dois clubes. A informação foi veiculada pelo Globoesporte.com e confirmada pelo L! Matheus Mendes chegou ao Atlético em 2014, para jogar na categoria sub-15, conseguindo passar por seleções de base, incluindo a sub-20. O Galo está colocando vários atletas jovens do seu elenco para “rodar” em outros times. Recentemente o clube mineiro cedeu o zagueiro Leo Griggio para o Confiança-SE, o volante Adriano e o meia-atacante Alessandro Vinícius para o Criciúma.