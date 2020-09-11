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futebol

Galo está negociando ida de jovem goleiro para o CSA

Matheus Mendes, de 21 anos, foi criado na base alvinegra e pode estar a caminho do time de alagoas, que disputa a Série B...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 20:01

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2020 às 20:01
Crédito: Matheus Mendes é o terceiro goleiro do Galo atualmente e pode perder espaço com a chegada de Everson-(Pedro Souza/Atlético-MG
O Atlético-MG está negociando o empréstimo do goleiro Matheus Mendes, de 21 anos, cria da base alvinegra. O jogador do Galo, pode ir para o CSA, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Com a chegada de Everson, Matheus pode perder espaço, já que é o terceiro goleiro do alvinegro atualmente. O time mineiro terá Rafael, Victor e Everson como opções para a meta atleticana. A ida de Matheus para o time alagoano pode ser decidida nos próximos dias, em uma reunião entre o estafe do jogador com os dois clubes. A informação foi veiculada pelo Globoesporte.com e confirmada pelo L! Matheus Mendes chegou ao Atlético em 2014, para jogar na categoria sub-15, conseguindo passar por seleções de base, incluindo a sub-20. O Galo está colocando vários atletas jovens do seu elenco para “rodar” em outros times. Recentemente o clube mineiro cedeu o zagueiro Leo Griggio para o Confiança-SE, o volante Adriano e o meia-atacante Alessandro Vinícius para o Criciúma.

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