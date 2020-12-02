Galo entra no modo "secador" para não ver o São Paulo assumir a ponta

O Atlético-MG só volta a campo no domingo, 6 de dezembro, contra o Internacional, no Mineirão. O Galo está “ em dia” no Campeonato Brasileiro, tendo cumprido todos os jogos na competição, até o momento, incluindo o duelo atrasado contra o Athletico-PR. O alvinegro é líder com 42 pontos com 23 jogos. Mas, o time mineiro pode perder a ponta do campeonato nesta quinta-feira, 3 de dezembro, para o São Paulo, vice-líder com 41 pontos e dois jogos a menos no Brasileirão. O Tricolor entrará em campo contra o Goiás, em partida da 1ª rodada, que não aconteceu devido a um surto de Covid-19 no elenco esmeraldino. Além do time goiano, o Tricolor do Morumbi ainda enfrenta o Botafogo, jogo da 18ª rodada, no dia 9, para enfim, ficar com o mesmo número de jogos dos concorrentes ao título. Esse cenário faz o Galo “secar” o rival para não sair da liderança e chegar ao confronto entre os dois, no dia 16 de dezembro, com igualdade de condições na luta para continuar liderando a competição. O São Paulo pode fazer 12 pontos nos próximos jogos antes de fazer o confronto duelo contra o Galo, incluindo os jogos atrasados. O Tricolor terá pela frente Goiás (fora), Sport (casa), Botafogo (casa) e o clássico contra o Corinthians (fora), com potencial de chegar aos 53 pontos. Já o Galo jogará duas vezes antes de jogar no Morumbi, contra o Internacional e Athletico-PR, podendo fazer seis pontos, chegando a 48, ficando cinco pontos atrás do rival. Por isso, o alvinegro entra em uma fase de “torcer” contra o time de Fernando Diniz, que no momento, é o maior rival do Galo pela liderança do campeonato, sem esquecer do Flamengo, terceiro colocado, com 39 pontos, que terá apenas o Brasileiro para disputar depois de ser eliminado da Copa do Brasil e Libertadores recentemente.