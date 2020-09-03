Galo encaminha empréstimo de Lucas Hernández ao Cuiabá

O Atlético-MG está prestes a fazer mais um empréstimo. O Galo está encaminhando a ida do lateral-esquerdo Lucas Hernández para o Cuiabá, que disputa a Série B do Brasileirão. O uruguaio, de 28 anos, chegou a Minas em 2019, vindo do Peñarol, do Uruguai, custando R$ 12 milhões aos cofres alvinegros. No time mineiro,Lucas não conseguiu se firmar, fazendo apenas sete jogos, tendo muitas dificuldades de adaptação ao futebol brasileiro. O acerto entre Atlético e Cuiabá foi informado pela Rádio Itatiaia e confirmado pelo L!. O empréstimo será até o fim da Série B. O contrato do jogador com o Atlético é válido até o fim de 2021. Ele estava fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli e vinha treinando com o time de transição do Atlético.