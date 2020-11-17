Galo e Sampaoli serão denunciados no STJD pela presença do treinador no jogo contra o Flamengo

A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva vai denunciar o Atlético-MG e o técnico Jorge Sampaoli pela presença do treinador nas dependências do Mineirão no duelo contra o Flamengo, no dia 8 de novembro. mesmo estando suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A denúncia contra o clube irá se basear, caso seja aceita pelo STJD, no artigo 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que versa sobre "deixar de cumpriu ou dificultar o cumprimento de obrigação legal ou de regulamento geral ou especial de competição". Para casos assim, a pena é de multa de R$ 10 mil a R$ 100 mil. No caso de Sampaoli, ele será denunciado no artigo 258 do CBJD que diz: "Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código". O treinador pode ser punido com seis jogos de suspensão. Estar no estádio, mesmo suspenso não infringe nenhuma regra legal. Porém, os procuradores do STJD entendem que o uso do celular, das atitudes do treinador durante o jogo podem configurar interferência direta na partida, com instruções e orientações ao time, aí sim burlando a punição de não poder estar em campo no comando da equipe. A denúncia também questiona a legalidade da presença de Sampaoli no camarote, apesar da suspensão, já que pelo protocolo médico da CBF, os clubes podem levar na delegação 42 pessoas por conta da Covid-19. E esse número poderia exceder o limite legal.