Galo e Peñarol se acertam e meia Terans tem empréstimo prorrogado

Crédito: Terans faz sucesso no Peñarol e o Galo prorrogou seu empréstimo até fevereiro-(Divulgação/Peñarol

O Atlético-MG e o Peñarol, do Uruguai, entraram em acordo e o meia David Terans seguirá no clube até o fim do Campeonato Uruguaio, em fevereiro. O anúncio foi feito pelo cinco vezes campeão da Libertadores nas redes sociais do clube. A prorrogação do empréstimo, foi negociada, pois o jogador teria de ficar até o fim de 2020.

- Vamos por mais gritos, David! - postou o Peñarol no Twitter, com fotos do meia comemorando gol-postou o time uruguaio. Em outra postagem em suas redes sociais, o Peñarol postou um vídeo com uma fala de Terans, remetendo ao dia de reis antecipado.