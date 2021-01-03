Galo e Peñarol se acertam e meia Terans tem empréstimo prorrogado

O Atlético-MG e o Peñarol, do Uruguai, entraram em acordo e o meia David Terans seguirá no clube até o fim do Campeonato Uruguaio, em fevereiro. O anúncio foi feito pelo cinco vezes campeão da Libertadores nas redes sociais do clube. A prorrogação do empréstimo, foi negociada, pois o jogador teria de ficar até o fim de 2020.
- Vamos por mais gritos, David! - postou o Peñarol no Twitter, com fotos do meia comemorando gol-postou o time uruguaio. Em outra postagem em suas redes sociais, o Peñarol postou um vídeo com uma fala de Terans, remetendo ao dia de reis antecipado.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DA SÉRIE A -Se adiantaram os Reis. Seguimos juntos, Carboneros! Um abraço a todos. Vamos pra cima, Peñarol - disse Terans. David Terans foi comprado pelo Atlético-MG em julho de 2018, vindo do Danúbio, mas seus direitos estavam vinculados ao Rentistas, que recebeu US$ 1,6 milhão, para vir jogar no Galo. Em Minas, fez dois gols em 33 jogos. O alvinegro o emprestou ao Peñarol, que se esforçou bastante para manter o jogador no Uruguai, onde é destaque. Ele fez 12 gols na temporada 2020.