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futebol

Galo e Peñarol se acertam e meia Terans tem empréstimo prorrogado

O jogador ficará na equipe uruguaia até o fim do campeonato nacional...

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 17:23

LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2021 às 17:23
Crédito: Terans faz sucesso no Peñarol e o Galo prorrogou seu empréstimo até fevereiro-(Divulgação/Peñarol
O Atlético-MG e o Peñarol, do Uruguai, entraram em acordo e o meia David Terans seguirá no clube até o fim do Campeonato Uruguaio, em fevereiro. O anúncio foi feito pelo cinco vezes campeão da Libertadores nas redes sociais do clube. A prorrogação do empréstimo, foi negociada, pois o jogador teria de ficar até o fim de 2020.
- Vamos por mais gritos, David! - postou o Peñarol no Twitter, com fotos do meia comemorando gol-postou o time uruguaio. Em outra postagem em suas redes sociais, o Peñarol postou um vídeo com uma fala de Terans, remetendo ao dia de reis antecipado.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DA SÉRIE A -Se adiantaram os Reis. Seguimos juntos, Carboneros! Um abraço a todos. Vamos pra cima, Peñarol - disse Terans. David Terans foi comprado pelo Atlético-MG em julho de 2018, vindo do Danúbio, mas seus direitos estavam vinculados ao Rentistas, que recebeu US$ 1,6 milhão, para vir jogar no Galo. Em Minas, fez dois gols em 33 jogos. O alvinegro o emprestou ao Peñarol, que se esforçou bastante para manter o jogador no Uruguai, onde é destaque. Ele fez 12 gols na temporada 2020.

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