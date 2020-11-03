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futebol

Galo é condenado a pagar R$ 3 milhões ao atacante Ricardo Oliveira

Apesar da condenação, o Atlético-MG poderá recorrer da sentença, que foi de 1ª instância...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2020 às 17:35

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 17:35

Crédito: Ricardo defendeu o Galo até o início de 2020. Atualmente, ele está no Coritiba-(Bruno Cantini / Atlético
O Atlético-MG teve mais revés, desta vez fora de campo. A equipe mineira foi condenada a pagar R$ 3 milhões ao atacante Ricardo Oliveira, que deixou o clube em 2020. O jogador moveu ação contra clube Justiça do Trabalho e teve sentença favorável em primeira instância. O Galo pode recorrer da decisão. Quanto ao pedido do ex-atleta do Galo por indenização de danos morais, houve a recusa do juiz da 27ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte em sentenciar o alvinegro. Ricardo pedia na ação: -Salários de março a julho de 2020;-7/12 de férias proporcionais 2020 mais 1/3;-7/12 de salário trezeno de 2020;-FGTS da rescisão (exceto férias indenizadas);-Depósitos de FGTS de março a julho de 2020;-Multa de 40% do FGTS de todo o período contratual;-Multa compensatória desportiva, no valor equivalente aos salários dos meses de agosto a dezembro de 2020, com observância do salário vigente no mês julho de 2020. O ex-centroavante do Atlético alegou na sua ação contra o clube que estava fora dos planos do clube desde maio e teve de recorrer de liminar para obter a rescisão contratual antecipada, já que além de não fazer mais parte do grupo de jogadores, teria salários atrasados e outros valores a receber. Ricardo foi comunicado pela diretoria do Galo de que não precisava se reapresentar na volta do futebol, em maio, ainda no meio da pandemia do novo coronavírus. Para a defesa do atleta, houve ato discriminatório do clube, gerando o pedido de indenização por dano moral, recusado pela Justiça. Ricardo Oliveira chegou ao Atlético-MG em 2018. Ele fez 110 jogos e 37 gols.

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