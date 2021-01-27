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Galo diz que Keno está melhor e posta foto do atacante com tipóia e sorrindo após sofrer luxação

O jogador do alvinegro se machucou durante o duelo com o Santos, pelo Brasileiro, na noite desta  terça-feira, no Mineirão...
LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2021 às 23:31

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 23:31

Crédito: Keno mostrou que estava melhor, depois de sair de campo com muitas dores pela luxação no cotovelo esquerdo-(Divulgação/Atlético-MG
O atacante Keno, do Atlético-MG, deu um susto no torcedor. O jogador sofreu uma luxação no cotovelo esquerdo durante a partida contra o Santos, nesta terça-feira, 26 de janeiro, jogo adiado da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A contusão do atacante aconteceu aos 24 minutos do segundo tempo, quando o jogador atleticano caiu em cima do braço, após uma disputa de bola com um atleta santista.
O cotovelo de Keno saiu do lugar, mas os médicos do Galo conseguiram recolocá-lo no lugar e em seguida o encaminharam para um hospital, onde irá fazer exames e verificar a extensão do problema.
CONFIRA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A O clube mineiro informou que o jogador já está melhor, mas não é certa sua participação no duelo de domingo, 31 de janeiro, em BH, contra o Fortaleza, pela 33ª rodada do campeonato.
-Keno mandou avisar que tá melhor! Após a ação rápida dos médicos do Atlético, o atacante se sente confiante na sua recuperação- postou o alvinegro em suas redes sociais.
Com o triunfo sobre o Peixe por 2 a 0, o Atlético-MG chegou aos 57 pontos, reduzindo para cinco pontos a desvantagem em relação ao líder Internacional, além de passar o Flamengo na classificação, ficando na terceira posição.

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