Galo diz que Keno está melhor e posta foto do atacante com tipóia e sorrindo após sofrer luxação

Crédito: Keno mostrou que estava melhor, depois de sair de campo com muitas dores pela luxação no cotovelo esquerdo-(Divulgação/Atlético-MG

O atacante Keno, do Atlético-MG, deu um susto no torcedor. O jogador sofreu uma luxação no cotovelo esquerdo durante a partida contra o Santos, nesta terça-feira, 26 de janeiro, jogo adiado da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A contusão do atacante aconteceu aos 24 minutos do segundo tempo, quando o jogador atleticano caiu em cima do braço, após uma disputa de bola com um atleta santista.

O cotovelo de Keno saiu do lugar, mas os médicos do Galo conseguiram recolocá-lo no lugar e em seguida o encaminharam para um hospital, onde irá fazer exames e verificar a extensão do problema.

CONFIRA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A O clube mineiro informou que o jogador já está melhor, mas não é certa sua participação no duelo de domingo, 31 de janeiro, em BH, contra o Fortaleza, pela 33ª rodada do campeonato.

-Keno mandou avisar que tá melhor! Após a ação rápida dos médicos do Atlético, o atacante se sente confiante na sua recuperação- postou o alvinegro em suas redes sociais.