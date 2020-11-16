Galo diz que conta com Arana para o duelo contra o Furacão, quarta-feira

O lateral-esquerdo do Atlético-MG, Guilherme Arana, estará em uma jornada contra o tempo para poder jogar pelo Galo contra o Athletico-PR, quarta-feira, às 19h, no Mineirão, em jogo adiado da 6ª rodada do Brasileiro. O jogador está servindo a Seleção Brasileira, que encara o Uruguai, nesta terça-feira, 17 de novembro, às 19h , pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa. Mesmo com Arana podendo entrar em campo diante da Celeste Olímpica, o time mineiro quer tê-lo no Mineirão contra o Furacão. A CBF vai ajudar nesse processo de retorno rápido de Arana e outros convocados que atuam no Brasil, fretando um voo para uma volta mais rápida de Montevidéu.