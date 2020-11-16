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futebol

Galo diz que conta com Arana para o duelo contra o Furacão, quarta-feira

O lateral-esquerdo está com a Seleção Brasileira para o confronto com o Uruguai, nesta terça-feira, 17, em Montevídeu, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022...
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Publicado em 

16 nov 2020 às 16:10

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 16:10

Crédito: Mesmo com pouco tempo entre o jogo da Seleção e do Galo, o alvinegro que ter Arana em campo na quarta-feira-(Bruno Cantini/Agência Galo
O lateral-esquerdo do Atlético-MG, Guilherme Arana, estará em uma jornada contra o tempo para poder jogar pelo Galo contra o Athletico-PR, quarta-feira, às 19h, no Mineirão, em jogo adiado da 6ª rodada do Brasileiro. O jogador está servindo a Seleção Brasileira, que encara o Uruguai, nesta terça-feira, 17 de novembro, às 19h , pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa. Mesmo com Arana podendo entrar em campo diante da Celeste Olímpica, o time mineiro quer tê-lo no Mineirão contra o Furacão. A CBF vai ajudar nesse processo de retorno rápido de Arana e outros convocados que atuam no Brasil, fretando um voo para uma volta mais rápida de Montevidéu.
O lateral atleticano foi convocado pela primeira vez por Tite, no lugar de Alex Telles, cortado ao ser diagnosticado com a Covid-19, na noite do último sábado.

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